Почесний президент «Ворскли» Жеваго під підозрою в НАБУ



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Нардеп ризикує втратити недоторканість

Костянтина Жеваго, почесного президента полтавської «Ворскли», хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за підозрою у корупції.

Національне антикорупційне бюро вже підготувало представлення у прокуратуру щодо зняття з нардепа депутатської недоторканності.

Чиновника підозрюють у декларуванні за 2015-2016 роки недостовірної інформації. Посадовець не надав інформації про те, що він є бенефеціарним власником кількох підприємств.