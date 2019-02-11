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    Почесний президент «Ворскли» Жеваго під підозрою в НАБУ

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    Почесний президент «Ворскли» Жеваго під підозрою в НАБУ

    Нардеп ризикує втратити недоторканість

    Костянтина Жеваго, почесного президента полтавської «Ворскли», хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за підозрою у корупції.

    Національне антикорупційне бюро вже підготувало представлення у прокуратуру щодо зняття з нардепа депутатської недоторканності.

    Чиновника підозрюють у декларуванні за 2015-2016 роки недостовірної інформації. Посадовець не надав інформації про те, що він є бенефеціарним власником кількох підприємств.

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