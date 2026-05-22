Стало відомо, на яких змаганнях Магучіх відкриє літній сезон

Святослав Василик
Святослав Василик
Ярослава Магучіх у фіналі на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні
фото: World Athletics
Українка вийде на старт 31 травня на етапі Діамантової ліги в Рабаті

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх відкриє літній сезон у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у марокканському Рабаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням офіційний сайт турніру.

Етап у Рабаті стане третім у сезоні Діамантової ліги. Він відбудеться 31 травня – через тиждень після старту у китайському Сямені, де змагатимуться інші українки: Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Магучіх підходитиме до етапу Діамантової ліги в Рабаті після чотирьох стартів у зимовому сезоні, у кожному з яких вона здобула перемоги. Зокрема, українка тріумфувала на Чемпіонаті світу 2026 у приміщенні, підкоривши висоту 2.01 метра. А на Меморіалі Дем'янюка Ярослава підкорила висоту 2.03 м, що є найкращим результатом сезону у світі.

На етапі Діамантової ліги в Рабаті Магучіх візьме участь втретє. Перед цим чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту змагалася там у 2022 та 2023 роках. Обидва рази Магучіх перемогла на цих етапах, підкоривши планку 1.96 та 2.01 метра відповідно.

Українка є триразовою чемпіонкою Діамантової ліги та ще двічі здобувала срібло у фіналі турніру. Минулого сезону Магучіх стала віцечемпіонкою Діамантової ліги та пропускала етап у Рабаті.

Також Магучіх планує змагатися на етапах Континентального туру в Нідерландах та Хорватії, що відбудуться 21 та 24 червня.

Нагадаємо, дві українські стрибунки у висоту – Ірина Геращенко та Юлія Левченко відкриють сезон Діамантової ліги 2026 року етапом в китайському Сямені, який відбуватиметься 23 травня.

Геращенко вперше з 2024 року візьме участь в етапі Діамантової ліги. Попередній сезон Ірина пропускала через вагітність. Левченко ж востаннє змагалась у фіналі Діамантової ліги 2025 року, де зупинилась за крок від подіуму, стрибнувши на висоту два метри вперше за п'ять років.

Опонентками Геращенко і Левченко на етапі в Сямені стануть вісім титулованих легкоатлеток. Серед суперниць українок бронзова медалістка Олімпіади 2024 Елеанор Паттерсон з Австралії і срібна призерка Чемпіонату світу 2025 Марія Жодзік з Польщі. Також участь на етапі візьмуть німкеня Імке Оннен, британка Морган Лейк, представниця Ямайки Ламара Дістін, американка Черіті Хуфнагель та дві китаянки Лу Цзявень і Шао Юйці.

Стало відомо, на яких змаганнях Магучіх відкриє літній сезон
Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело
«Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера
Гвардіола офіційно залишає «Манчестер Сіті» після 10 років роботи
Збірна Англії поїде на Чемпіонат світу 2026 без кількох зіркових футболістів
Арбелоа повідомив, що залишає посаду головного тренера «Реала»

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

