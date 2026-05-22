Стало відомо, на яких змаганнях Магучіх відкриє літній сезон

Ярослава Магучіх у фіналі на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні

Українка вийде на старт 31 травня на етапі Діамантової ліги в Рабаті

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх відкриє літній сезон у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у марокканському Рабаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням офіційний сайт турніру.

Етап у Рабаті стане третім у сезоні Діамантової ліги. Він відбудеться 31 травня – через тиждень після старту у китайському Сямені, де змагатимуться інші українки: Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Магучіх підходитиме до етапу Діамантової ліги в Рабаті після чотирьох стартів у зимовому сезоні, у кожному з яких вона здобула перемоги. Зокрема, українка тріумфувала на Чемпіонаті світу 2026 у приміщенні, підкоривши висоту 2.01 метра. А на Меморіалі Дем'янюка Ярослава підкорила висоту 2.03 м, що є найкращим результатом сезону у світі.

На етапі Діамантової ліги в Рабаті Магучіх візьме участь втретє. Перед цим чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту змагалася там у 2022 та 2023 роках. Обидва рази Магучіх перемогла на цих етапах, підкоривши планку 1.96 та 2.01 метра відповідно.

Українка є триразовою чемпіонкою Діамантової ліги та ще двічі здобувала срібло у фіналі турніру. Минулого сезону Магучіх стала віцечемпіонкою Діамантової ліги та пропускала етап у Рабаті.

Також Магучіх планує змагатися на етапах Континентального туру в Нідерландах та Хорватії, що відбудуться 21 та 24 червня.

Нагадаємо, дві українські стрибунки у висоту – Ірина Геращенко та Юлія Левченко відкриють сезон Діамантової ліги 2026 року етапом в китайському Сямені, який відбуватиметься 23 травня.

Геращенко вперше з 2024 року візьме участь в етапі Діамантової ліги. Попередній сезон Ірина пропускала через вагітність. Левченко ж востаннє змагалась у фіналі Діамантової ліги 2025 року, де зупинилась за крок від подіуму, стрибнувши на висоту два метри вперше за п'ять років.

Опонентками Геращенко і Левченко на етапі в Сямені стануть вісім титулованих легкоатлеток. Серед суперниць українок бронзова медалістка Олімпіади 2024 Елеанор Паттерсон з Австралії і срібна призерка Чемпіонату світу 2025 Марія Жодзік з Польщі. Також участь на етапі візьмуть німкеня Імке Оннен, британка Морган Лейк, представниця Ямайки Ламара Дістін, американка Черіті Хуфнагель та дві китаянки Лу Цзявень і Шао Юйці.