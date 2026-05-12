52 см різниці. Спільне фото легкоатлета Дорощука та борчині Лівач вразило мережу

Це фото – офіційне підтвердження, що для великих перемог зріст значення не має

Дорощук звик літати над планкою на рекордних висотах, а Лівач – філігранно вкладати суперниць на килим

Спільне фото легкоатлета Олега Дорощука та борчині Оксани Лівач вразило мережу. Про це повідомляє «Главком».

Вболівальники в мережі активно коментують світлину у мережі, а також відзначають роботу фотографа.

«Один звик літати над планкою на рекордних висотах, а інша – філігранно вкладати суперниць на килим. Що між ними спільного? Вони обоє – найкращі!

Олег Дорощук (зріст – 205 см) — чемпіон світу у приміщенні у стрибках у висоту та найкращий спортсмен березня.

Оксана Лівач (зріст – 153 см) – чемпіонка Європи з жіночої боротьби та найкраща спортсменка квітня.

Це фото – офіційне підтвердження, що для великих перемог зріст значення не має», – зазначили в НОК України.

Нагадаємо, у березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.

Хід боротьби у фіналі

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.

