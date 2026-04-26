Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вперше в історії марафон пробігли менш ніж за дві години

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року
фото: REUTERS

Кенієць Саве переміг на Лондонському марафоні з рекордним часом

Під час Лондонського марафону одразу двоє легкоатлетів – кенієць Себастьян Саве та ефіопець Йоміф Кеджелча показала унікальний результат. Вони стали першими спортсменами, які пробігли дистанцію менше ніж за дві години. Про це повідомляє «Главком».

Хто встановив унікальне досягнення

Кенійський бігун Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року. Він став першим спортсменом у історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за 2 години – 1:59:30.

Друге місце посів ефіоп Йоміф Кеджелча, який також вибіг із двох годин. Його результат – 1:59:40. Попередній рекорд марафонський дистанцій належав Келвіну Кіптуму, який в 2023 році пробіг Чиказький марафон за 2:00:35.

Результат Кіптума покращили не лише Саве та Кеджелча, а й Джейкоб Кіплімо із Уганди, який фінішував на третьому місці. Він подолав дистанцію за 2:00:28.

Крім цього, у Лондоні новий рекорд встановлений і в жіночому марафоні. Ефіопка Тігст Ассефа перемогла з результатом 2:15:41. Вона покращила на 9 секунд власний рекорд, який показала на минулорічному Лондонському марафоні.

Нагадаємо, британська легкоатлетка Каллі Хаугер-Такері фінішувала на Бостонському марафоні 2026 року, перебуваючи на п’ятому місяці очікування первістка.

Шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону.

Теги: марафон легка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua