Вперше в історії марафон пробігли менш ніж за дві години

Кенієць Саве переміг на Лондонському марафоні з рекордним часом

Під час Лондонського марафону одразу двоє легкоатлетів – кенієць Себастьян Саве та ефіопець Йоміф Кеджелча показала унікальний результат. Вони стали першими спортсменами, які пробігли дистанцію менше ніж за дві години. Про це повідомляє «Главком».

Хто встановив унікальне досягнення

Кенійський бігун Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року. Він став першим спортсменом у історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за 2 години – 1:59:30.

Друге місце посів ефіоп Йоміф Кеджелча, який також вибіг із двох годин. Його результат – 1:59:40. Попередній рекорд марафонський дистанцій належав Келвіну Кіптуму, який в 2023 році пробіг Чиказький марафон за 2:00:35.

Результат Кіптума покращили не лише Саве та Кеджелча, а й Джейкоб Кіплімо із Уганди, який фінішував на третьому місці. Він подолав дистанцію за 2:00:28.

Крім цього, у Лондоні новий рекорд встановлений і в жіночому марафоні. Ефіопка Тігст Ассефа перемогла з результатом 2:15:41. Вона покращила на 9 секунд власний рекорд, який показала на минулорічному Лондонському марафоні.

