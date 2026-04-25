Кохан встановив найкращий результат сезону та здобув медаль на змаганнях у Кенії

glavcom.ua
Ілля Мандебура
Михайло Кохан підходив до змагань у Кенії в статусі одного з фаворитів на перемогу
фото: Reuters

Бронзовий призер Олімпіади-2024 показав один з найкращих виступів сезону

Український метальник молота Михайло Кохан блискуче виступив на «золотому» етапі Континентального туру у кенійському Найробі, виборовши срібну нагороду. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу

У п'ятій спробі українець відправив снаряд на 81,26 метра, що стало його найкращим результатом у сезоні та третім найкращим показником у всій кар'єрі. Цей виступ дозволив Кохану стати лише п’ятим атлетом у світі, який подолав позначку 80 метрів у 2026 році, та піднятися на другу сходинку рейтингу сезону. Михайло Кохан, який підходив до змагань після «золота» в турецькому Ізмірі, продемонстрував стабільну серію, двічі за турнір метнувши за 80 метрів (80,01 м у другій спробі та 81,26 м у п'ятій). Особистим рекордом Кохана ж лишаються 82,02 метра, встановлені минулого року.

Єдиним, хто зміг випередити українця, став чинний олімпійський чемпіон, канадець Ітан Кацберг. Уже в другій спробі Кацберг встановив новий найкращий результат сезону у світі, метнувши молот на 82,43 метра, що й забезпечило йому перемогу. Третє місце на змаганнях у Кенії посів представник Чехії, ексукраїнець Володимир Мисливчук із результатом 77,71 метра.

Цей старт став третім для Кохана у 2026 році та підтвердив його статус одного з головних претендентів на найвищі нагороди на міжнародній арені. 

Виступи інших українців

Також змагалася у Кенії метальниця молота Ірина Климець, яка посіла сьоме місце. Вже у першій спробі українка продемонструвала результат 66,90 метра, який став для неї найкращим показником у поточному сезоні на міжнародній арені. Попри те, що у наступних виходах у сектор Ірині не вдалося покращити цей результат (дві спроби виявилися невдалими, а ще дві були в межах 65 метрів), вона змогла випередити свій попередній доробок цього року, встановлений на Кубку Європи на Кіпрі, де молот полетів на позначку 66,62 м.

Нагадаємо, що українець Кохан здобув першу перемогу з метання молота в сезоні 2026. 

