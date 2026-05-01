Бронзова призерка Олімпіади-2024 відсторонена від змагань на понад півтора роки

Аліша Ньюман не вживала заборонені препарати

Канадську легкоатлетку та рекордсменку у стрибках з жердиною Алішу Ньюман, яка здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, було дискваліфіковано терміном на 20 місяців через повторні порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком».

Причина санкцій

Згідно зі звітом Відділу доброчесності легкої атлетики, причиною такого рішення стало ігнорування вимог щодо звітності про місцеперебування. Це означає, що протягом дванадцяти місяців спортсменка тричі не забезпечила можливість проведення допінг-контролю у визначений нею час. Перший інцидент було зафіксовано 27 лютого 2025 року, коли Ньюман не змогла вчасно повернутися додому для здачі тестів, пояснивши це втратою ключів від автомобіля. Друге порушення сталося 17 серпня того ж року за тих самих обставин – допінг-офіцери не змогли знайти атлетку за вказаною адресою і не зуміли зв'язатися з нею телефоном, при цьому жодних офіційних пояснень з боку спортсменки не надійшло. Фінальне, третє порушення було задокументоване 23 серпня, коли офіцер таки зустрів Ньюман, проте вона відмовилася проходити процедуру негайно через участь у телевізійному ігровому шоу. Хоча вона надала пробу пізніше того ж дня, правила AIU вважають це порушенням, оскільки атлетка не була доступна протягом усього задекларованого 60-хвилинного вікна і не оновила інформацію в системі.

Реакція Ньюман на відсторонення

Під час розгляду справи 31-річна спортсменка не заперечувала своєї провини, зазначивши, що ці інциденти сталися на тлі складних особистих і професійних змін, які вона описала як дезорганізований та приголомшливий період свого життя. Попередньо Ньюман загрожувало відсторонення на термін до двох років, проте організація встановила, що рівень її провини перебуває на нижній межі високого діапазону, призначивши остаточний термін у 20 місяців.

Дискваліфікація офіційно розпочалася 3 грудня 2025 року і триватиме до 2 серпня 2027 року, а всі спортивні результати, продемонстровані Ньюман після 23 серпня 2025 року, підлягають повному анулюванню. Канадська асоціація легкої атлетики у свою чергу заявила, що попри постійні нагадування та інструкції, які отримують спортсмени, персональна відповідальність за точність даних про місцеперебування лежить виключно на них. Організація висловила сподівання знову побачити Алішу Ньюман у складі національної збірної після завершення терміну її відсторонення.

Нагадаємо, що російські спортсмени отримали понад 300 допінгових санкцій після розслідування WADA.