Норвегія вперше в історії виграла медаль Чемпіонатів світу з легкої атлетики в естафеті

Норвежки вирвали перемогу на останньому етапі
фото: World Athletics

Четвірка зі скандинавської країни шокувала всіх своєю перемогою

Збірна Норвегії створила одну з найбільших сенсацій на Чемпіонаті світу з легкоатлетичних естафет у ботсванському Габороне, здобувши історичну золоту медаль у жіночій естафеті 4х400 метрів. Про це повідомляє «Главком».

Деталі перемоги

Квартет у складі Жозефін Томіне Еріксен Акс, Амалії Юель, Астрі Ертсгаард та Хенріетте Єгер продемонстрував найкращий результат сезону у світі та встановив національний рекорд – 3:20,96 хвилини. Протягом турніру норвежки двічі оновлювали національне досягнення: спочатку в забігах (3:22,78 хвилини), а потім у фіналі, де вони покращили цей час ще майже на дві секунди.

Перемогу команді забезпечив потужний фінішний етап Хенріетте Єгер, яка прийняла естафету другою після іспанки Бланки Ервас, але завдяки вражаючому бігу (48,91 секунди) випередила суперницю на фінішній прямій. Срібні нагороди з національним рекордом 3:21,25 хвилини виборола збірна Іспанії, яка захищала свій титул чемпіонок 2025 року, а третє місце посіла команда Канади з результатом 3:22,66 хвилини. Чільну шістку замкнули збірні Великої Британії, Нідерландів та Італії.

Важливість перемоги

Цей тріумф став логічним продовженням прогресу норвезької команди, яка минулого року фінішувала шостою на чемпіонаті світу в Токіо. Зокрема, жодного разу в історії представники цієї країни не піднімалися на п'єдестал світових першостей, і перший такий випадок завершився золотом. Ба більше, у Норвегії не було ніколи навіть медалей континентальних першостей. 

Крім золотої медалі, Норвегія також забезпечила собі місце на Чемпіонаті світу 2027 року в Пекіні, як і інші фіналісти. У додатковому раунді кваліфікацію до Пекіна також вибороли збірні Ірландії, Франції, Польщі та Австралії. Для ірландської команди вирішальним став етап Шарлін Модслі, яка допомогла виграти свій забіг із часом 3:23,83 хвилини, випередивши Ямайку.

Нагадаємо, що Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості. 

