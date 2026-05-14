Левченко і Геращенко дізналися суперниць на стартовому етапі Діамантової ліги

glavcom.ua
Ірина Геращенко вперше після повернення з декрету змагатиметься на етапі Діамантової ліги
фото: AP
Змагання в китайському Сямені відбудуться 23 травня

Дві українські стрибунки у висоту – Ірина Геращенко та Юлія Левченко відкриють сезон Діамантової ліги 2026 року етапом в китайському Сямені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт змагань.

Етап змагань в Сямені стане другим у сезоні 2026 Діамантової ліги і відбуватиметься 23 травня. Загалом спортсмени змагатимуться у 14 різних «діамантових» дисциплінах, серед них і жіночі стрибки у висоту.

Усі суперниці Геращенко і Левченко на етапі Діамантової ліги в Сямені

Старт в Сямені відкриє змагальну програму стрибків у висоту Діамантової ліги 2026. У заявку етапу потрапили дві українські стрибунки у висоту – Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Геращенко вперше з 2024 року візьме участь в етапі Діамантової ліги. Попередній сезон Ірина пропускала через вагітність. Левченко ж востаннє змагалась у фіналі Діамантової ліги 2025 року, де зупинилась за крок від подіуму, стрибнувши на висоту два метри вперше за п'ять років.

Опонентками Геращенко і Левченко на етапі в Сямені стануть вісім титулованих легкоатлеток. Серед суперниць українок бронзова медалістка Олімпіади 2024 Елеанор Паттерсон з Австралії і срібна призерка Чемпіонату світу 2025 Марія Жодзік з Польщі. Також участь на етапі візьмуть німкеня Імке Оннен, британка Морган Лейк, представниця Ямайки Ламара Дістін, американка Черіті Хуфнагель та дві китаянки Лу Цзявень і Шао Юйці.

Як Геращенко і Левченко виступають у сезоні 2026

Обидві атлетки брали участь в Чемпіонаті України в приміщенні. Левченко завоювала срібло, а Геращенко завершила змагання з бронзою.

Левченко змагалась на Чемпіонаті світу в приміщенні, де посіла роздільне друге місце з трьома іншими атлетками. Перемогу на змаганнях в Польщі здобула Ярослава Магучіх.

Геращенко також провела перший міжнародний старт після повернення з декрету. 31-річна спортсменка змагалася в Белграді, де стала бронзовою призеркою Золотого туру в приміщенні.

Змагання зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Сямені відбудуться 23 травня. Початок – о 13:50 за київським часом.

Нагадаємо, український стрибун у висоту та чемпіон світу Олег Дорощук відповів на питання «Главкома» про те, де він розпочне змагальний літній сезон.

Дорощук зазначив, що травні у нього стартів не буде, він тренуватиметься і підходитиме до літнього сезону. Першим великим стартом влітку для нього стане етап Діамантової ліги в Римі, який пройде 4 червня 2026 року.

Теги: Юлія Левченко Діамантова ліга легка атлетика Ірина Геращенко (легкоатлетка)

