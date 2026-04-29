40-річна легендарна легкоатлетка пояснила, чому хоче виступити на Олімпіаді-2028

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
40-річна легендарна легкоатлетка пояснила, чому хоче виступити на Олімпіаді-2028
Фелікс є семиразовою олімпійською чемпіонкою з легкої атлетики
фото: Reuters

Фелікс офіційно завершила професійну кар'єру у 2022 році після чемпіонату світу в Орегоні (США)

Семиразова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики 40-річна Еллісон Фелікс заявила, що має набір поборотися за право виступити на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time.

«У такому віці мені, напевно, варто було б залишатися вдома, турбуватися про дітей та займатися всім цим. Але чому б не перевернути все з ніг на голову? Чому не піти за тим, чого хочеться? Чому б не дозволити собі бути вразливою?

Я чудово розумію тих, хто залишається у спорті надто довго. І ти думаєш: Що вони роблять? Знаю, що у 40 років я вже не на піку. У мене немає на це ілюзій. Я дуже ясно розумію, що це і чого хочу домогтися. І сподіваюся, що це буде сприйнято саме так.

Напевно, я була б засмучена собою, якби просто не спробувала. Як би все не склалося, я все одно буду на Олімпійських іграх – зі своїми дітьми, відпочиватиму і вболіватиму за всіх», – заявила Фелікс.

Фелікс офіційно завершила професійну кар'єру у 2022 році після чемпіонату світу в Орегоні (США).

Нагадаємо, під час Лондонського марафону одразу двоє легкоатлетів – кенієць Себастьян Саве та ефіопець Йоміф Кеджелча показала унікальний результат.

Вони стали першими спортсменами, які пробігли дистанцію менше ніж за дві години.

Кенійський бігун Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року. Він став першим спортсменом у історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за 2 години – 1:59:30.

Друге місце посів ефіоп Йоміф Кеджелча, який також вибіг із двох годин. Його результат – 1:59:40. Попередній рекорд марафонський дистанцій належав Келвіну Кіптуму, який в 2023 році пробіг Чиказький марафон за 2:00:35.

