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    Поль Погба може покинути «Манчестер Юнайтед»

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    Фото взяте з ресурсу ftbl.ru - Поль Погба може покинути «Манчестер Юнайтед»
    Фото взяте з ресурсу ftbl.ru

    У Француза не складаються відносини з Жозе Моурінью

    Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба може повернутися до «Ювентуса».

    За інформацією Tuttosport, француз , який продовжує підтримувати зв'язок з колишніми партнерами по туринському клубу бажає повернутися до Італії.

    Його відносини з головним тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью вже протягом досить тривалого часу є напруженими. Ймовірно, що трансфер може відбутися вже цієї зими.

    Погба перейшов до «Юнайтед» з «Ювентусу» влітку 2016 роки за рекордні на той момент 105 мільйонів євро і разом з командою здобув перемогу у Лізі Європи.

    Джерело: Football.ua

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