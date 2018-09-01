Поль Погба може покинути «Манчестер Юнайтед»



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Фото взяте з ресурсу ftbl.ru

У Француза не складаються відносини з Жозе Моурінью

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба може повернутися до «Ювентуса».

За інформацією Tuttosport, француз , який продовжує підтримувати зв'язок з колишніми партнерами по туринському клубу бажає повернутися до Італії.

Його відносини з головним тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью вже протягом досить тривалого часу є напруженими. Ймовірно, що трансфер може відбутися вже цієї зими.

Погба перейшов до «Юнайтед» з «Ювентусу» влітку 2016 роки за рекордні на той момент 105 мільйонів євро і разом з командою здобув перемогу у Лізі Європи.

Джерело: Football.ua