Поліція Туреччини змусила німецьких уболівальників здати прапори з християнськими символами



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На стягах ґладбахських фанатів є зображення хрестів Вікіпедія

Двох фанатів «Боруссії» затримали

Турецька поліція перед матчем 2-го туру групового етапу Ліги Європи «Істанбул ББ» з менхенґладбахською «Боруссією» (1:1) забрала у німецьких уболівальників прапори, повідомляє Stuttgarter Zeitung.

Як зазначається, це сталося через присутність на полотнах «християнських символів». У фанатів «Боруссії» були прапори із зображенням герба рідного міста, на якому є зображення хреста.

Спортивний директор «Боруссії» Макс Еберле розкритикував дії поліції, назвавши їх диктаторськими, і заявив, що клуб має намір звернутися в УЄФА.

«Мене дуже засмучує, що в 2019 році в Європі поліція може визначати, які прапори потраплять на стадіон. Такого правила не існує», - підкреслив Еберле.

Також, за його словами, двоє фанатів «Боруссії» були затримані і перебувають під вартою за звинуваченням у побитті співробітників поліції. Відеозапис довів протилежне.