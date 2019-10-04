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    Поліція Туреччини змусила німецьких уболівальників здати прапори з християнськими символами

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    На стягах ґладбахських фанатів є зображення хрестів - Поліція Туреччини змусила німецьких уболівальників здати прапори з християнськими символами
    На стягах ґладбахських фанатів є зображення хрестів
    Вікіпедія

    Двох фанатів «Боруссії» затримали

    Турецька поліція перед матчем 2-го туру групового етапу Ліги Європи «Істанбул ББ» з менхенґладбахською «Боруссією» (1:1) забрала у німецьких уболівальників прапори, повідомляє Stuttgarter Zeitung.

    Як зазначається, це сталося через присутність на полотнах «християнських символів». У фанатів «Боруссії» були прапори із зображенням герба рідного міста, на якому є зображення хреста.

    Спортивний директор «Боруссії» Макс Еберле розкритикував дії поліції, назвавши їх диктаторськими, і заявив, що клуб має намір звернутися в УЄФА.

    «Мене дуже засмучує, що в 2019 році в Європі поліція може визначати, які прапори потраплять на стадіон. Такого правила не існує», - підкреслив Еберле.

    Також, за його словами, двоє фанатів «Боруссії» були затримані і перебувають під вартою за звинуваченням у побитті співробітників поліції. Відеозапис довів протилежне.

     Читайте також: Ліга Європи: результати 3 жовтня
    Туреччина УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати репресії в Туреччині Ліга Європи поліція христианство ФК «Боруссія» (Менхенґладбах)
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