Ліга Європи: результати 3 жовтня
Зіграно заключну частину матчів другого туру групового етапу
У Лізі Європи відбулися матчі другого туру групового етапу.
Найрезонанснішим у другій частині матчів другого туру групового етапу Ліги Європи виявився поєдинок у Люксембурзі. Під час матчу в чашу стадіону вилетів дрон з прапором невизнаної так званої «нагорно-карабахської республіки», який намагалися збити м’ячем азербайджанські футболістни. У підсумку інциденту арбітр призупинив поєдинок.
Група A
«Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:4
Голи: 0:1 – Зубір (11). 0:2 – Мічел (30). 0:3 – Річард Алмейда (37, з пенальті). 0:4 – Дані Квінтана (69). 1:4 - Берньє (90)
Вилучення: Гарос (62, Д)
«Севілья» (Іспанія) – АПОЕЛ (Кипр) – 1:0
Гол: 1:0 (Ернандес, 17)
Становище команд: «Севілья» - 6, «Карабах» - 3, «Дюделанж» - 3, АПОЕЛ - 0
Група B
«Мальме» (Швеція) – «Копенгаген» (Данія) – 1:1
Гол: 0:1 – Нільсен (45+5, у свої ворота). 1:1 – Розенберг (55)
«Лугано» (Швейцарія) – «Динамо» (Україна) – 0:0
Становище команд: «Копенгаген» - 4, «Динамо» - 4, «Лугано» -1, «Мальме» - 1
Група C
«Трабзонспор» (Туреччина) – «Базель» (Швейцарія) – 2:2
Голи: 0:1 – Видмер (20). 1:1 – Абдулкадір Пармак (26). 2:1 – Соса (78). 2:2 – Окафор (80)
«Краснодар» (Росія) – «Хетафе» (Іспанія) – 1:2
Гол: 0:1 – Анхель (36). 0:2 – Анхель (61). 1:2 – Арі (69)
Вилучення: Тімор (81, Х)
Становище команд: «Хетафе» - 6, «Базель» - 4, «Трабзонспор» - 1, «Краснодар» - 0
Група D
«Спортинг» (Португалія) – ЛАСК (Австрія) – 2:1
Гол: 0:1 – Рагуц (16). 1:1 – Луїс Фелліпе (58). 2:1 – Бруну Фернандеш (63)
«Русенборг» (Новегія) – ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – 1:4
Голи: 0:1 – Розаріо (14). 0:2 – Мелінг (38, у свої ворота). 0:3 – Мален (41). 1:3 – Адегбенро (70). 1:4 – Мален (79)
Становище команд: ПСВ Ендховен – 6, ЛАСК – 3, «Спортинг» - 3, «Русенборг» - 0
Група E
«Селтик» (Шотландія) – ЧФР (Румунія) – 2:0
Голи: 1:0 – Едуард (20). 2:0 – Елюнуссі (59)
«Лаціо» (Італія) – «Ренн» (Франція) – 2:1
Гол: 0:1 – Морел (55). 1:1 – Мілінкович-Савич (64). 2:1 – Іммобіле (75)
Становище команд: «Селтик» - 4, ЧФР Клуж – 3, «Лаціо» - 3, «Ренн» - 1
Група F
«Арсенал» (Англія) – «Стандард» (Бельгія) – 4:0
Голи: 1:0 – Мартінеллі (14). 2:0 – Мартінеллі (16). 3:0 – Віллок (22). 4:0 – Себальос (57)
«Віторія» (Португалія) – «Айнтрахт» (Німеччина) – 0:1
Гол: 0:1 – Н’Діка (36)
Становище команд: «Арсенал» - 6, «Айнтрахт» - 3, «Стандард» - 3, «Віторія» - 0.