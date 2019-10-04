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    Ліга Європи: результати 3 жовтня

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    Лондонський&nbsp;&laquo;Арсенал&raquo; впевнено переміг у домашньому матчі - Ліга Європи: результати 3 жовтня
    Лондонський «Арсенал» впевнено переміг у домашньому матчі
    УЄФА

    Зіграно заключну частину матчів другого туру групового етапу

    У Лізі Європи відбулися матчі другого туру групового етапу.

    Найрезонанснішим у другій частині матчів другого туру групового етапу Ліги Європи виявився поєдинок у Люксембурзі. Під час матчу в чашу стадіону вилетів дрон з прапором невизнаної так званої «нагорно-карабахської республіки», який намагалися збити м’ячем азербайджанські футболістни. У підсумку інциденту арбітр призупинив поєдинок.

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    Група A
    «Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:4
    Голи: 0:1 – Зубір (11). 0:2 – Мічел (30). 0:3 – Річард Алмейда (37, з пенальті). 0:4 – Дані Квінтана (69). 1:4 - Берньє (90)
    Вилучення: Гарос (62, Д)

    «Севілья» (Іспанія) – АПОЕЛ (Кипр) – 1:0
    Гол: 1:0 (Ернандес, 17)

    Становище команд: «Севілья» - 6, «Карабах» - 3, «Дюделанж» - 3, АПОЕЛ - 0

    Група B

    «Мальме» (Швеція) – «Копенгаген» (Данія) – 1:1
    Гол: 0:1 – Нільсен (45+5, у свої ворота). 1:1 – Розенберг (55)

    «Лугано» (Швейцарія) – «Динамо» (Україна) – 0:0

    Становище команд: «Копенгаген» - 4, «Динамо» - 4, «Лугано» -1, «Мальме» - 1

    Група C

    «Трабзонспор» (Туреччина) – «Базель» (Швейцарія) – 2:2
    Голи: 0:1 – Видмер (20). 1:1 – Абдулкадір Пармак (26). 2:1 – Соса (78). 2:2 – Окафор (80)

    «Краснодар» (Росія) – «Хетафе» (Іспанія) – 1:2
    Гол: 0:1 – Анхель (36). 0:2 – Анхель (61). 1:2 – Арі (69)
    Вилучення: Тімор (81, Х)

    Становище команд: «Хетафе» - 6, «Базель» - 4, «Трабзонспор» - 1, «Краснодар» - 0

    Група D

    «Спортинг» (Португалія) – ЛАСК (Австрія) – 2:1
    Гол: 0:1 – Рагуц (16). 1:1 – Луїс Фелліпе (58). 2:1 – Бруну Фернандеш (63)

    «Русенборг» (Новегія) – ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – 1:4
    Голи: 0:1 – Розаріо (14). 0:2 – Мелінг (38, у свої ворота). 0:3 – Мален (41). 1:3 – Адегбенро (70). 1:4 – Мален (79)

    Становище команд: ПСВ Ендховен – 6, ЛАСК – 3, «Спортинг» - 3, «Русенборг» - 0

    Група E

    «Селтик» (Шотландія) – ЧФР (Румунія) – 2:0
    Голи: 1:0 – Едуард (20). 2:0 – Елюнуссі (59)

    «Лаціо» (Італія) – «Ренн» (Франція) – 2:1
    Гол: 0:1 – Морел (55). 1:1 – Мілінкович-Савич (64). 2:1 – Іммобіле (75)

    Становище команд: «Селтик» - 4, ЧФР Клуж – 3, «Лаціо» - 3, «Ренн» - 1

    Група F

    «Арсенал» (Англія) – «Стандард» (Бельгія) – 4:0
    Голи: 1:0 – Мартінеллі (14). 2:0 – Мартінеллі (16). 3:0 – Віллок (22). 4:0 – Себальос (57)

    «Віторія» (Португалія) – «Айнтрахт» (Німеччина) – 0:1
    Гол: 0:1 – Н’Діка (36)

    Становище команд: «Арсенал» - 6, «Айнтрахт» - 3, «Стандард» - 3, «Віторія» - 0.

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