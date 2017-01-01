«Політехнік» виграв у Рівному та зробив крок для виходу у півфінал Кубку України

Харків, швидше за все, буде представлений у півфіналі Кубку України з баскетболу

Харківський «Політехнік» переміг на виїзді «Рівне» у першому матчі 1/4 фіналу Кубку України. Попри номінально різний клас суперників, представнику Суперліги довелося докласти чимало зусиль, аби здолати команду Вищої ліги, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. За підсумками стартової 10-хвилинки різниця у



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Фото ФБУ

Харків, швидше за все, буде представлений у півфіналі Кубку України з баскетболу

Харківський «Політехнік» переміг на виїзді «Рівне» у першому матчі 1/4 фіналу Кубку України.

Попри номінально різний клас суперників, представнику Суперліги довелося докласти чимало зусиль, аби здолати команду Вищої ліги, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

За підсумками стартової 10-хвилинки різниця у рахунку сягнула мінімальних двох очок. Більша частина другої чверті також проходила за рівної боротьби.

Та ближче до перерви господарі почали більше помилятися. Тому харків’яни збільшили перевагу до шести очок.

По перерві господарі чинили опір представнику елітного дивізіону. Гості змогли збільшити перевагу лише на один бал.

Втім сім очок запасу на заключну чверть гостям виявилося достатньо. Більш того, харків’яни впевнено почали збільшувати перевагу.

Загальні 16 очок переваги дають харків’янам хороші шанси на вихід у півфінал. Матч-відповідь відбудеться на майданчику «Політехніка» 25 січня.

Кубок України з баскетболу

Матч 1/4 фіналу

«Рівне» – «Політехнік» (Харків) – 67:83 (24:26, 18:22, 9:10, 16:25)