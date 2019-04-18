Полонений український моряк з’явився у футболці «Шахтаря» на «суді» в Москві (відео)
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В’ячеслав Зінченко
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У Москві продовжують «суд» над полоненими українськими моряками
Протиправно утримуваний в російському полоні український військовий моряк В’ячеслав Зінченко з’явився в футболці «Шахтаря» на останнє засідання «суду», який продовжив тримання під арештом бранців до 24-26 червня.
Відео перед початком засідання опублікував кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.
Українські військові моряки перебувають у полоні в Москві з листопада минулого року, після збройного нападу російських військових кораблів на наші катери поблизу Керченської протоки.