Полонений український моряк з’явився у футболці «Шахтаря» на «суді» в Москві (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В’ячеслав Зінченко Фейсбук

У Москві продовжують «суд» над полоненими українськими моряками

Протиправно утримуваний в російському полоні український військовий моряк В’ячеслав Зінченко з’явився в футболці «Шахтаря» на останнє засідання «суду», який продовжив тримання під арештом бранців до 24-26 червня.

Відео перед початком засідання опублікував кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

Українські військові моряки перебувають у полоні в Москві з листопада минулого року, після збройного нападу російських військових кораблів на наші катери поблизу Керченської протоки.

Читайте також: В українських моряків у російському СІЗО відібрали військову форму