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Кремль переконує: під час війни у Росії різко виросла... тривалість життя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремль переконує: під час війни у Росії різко виросла... тривалість життя
Доки на цвинтаряз зростає кількість могил вбитих в Україні росіян, влада заявляє про зростання тривалості життя в країні
фото з відкритих джерел

Показник досяг максимуму з початку 1990-х років

У Росії за підсумками 2022 року було зафіксовано рекордне за всю сучасну історію країни зростання тривалості життя. Про це звітував Росстат, пишуть пропагандистські ЗМІ країни-агресора.

Так, торік очікувана тривалість життя в Росії збільшилася на 2,66 року, до 72,76 року, проти 70,1 року 2021-го. Таким чином, цей показник досяг максимуму з початку 1990-х років.

До цього в сучасній історії РФ очікувана тривалість життя ніколи не перевищувала 1,3 року – такий максимум фіксувався у 1996 та 2006 роках.

Більше того, наголошують ЗМІ, дані Росстату стали навіть позитивнішими, ніж попередня оцінка влади. Так, ще у грудні минулого року глава Міністерства охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко заявляв, що тривалість життя у країні за підсумками року збільшилась на 2,3 роки.

Нагадаємо, у мережу потрапив запис телефонної розмови російського мільярдера Фархада Ахмедова та музичного продюсера Йосипа Пригожина. Співрозмовники не соромлячись розповіли все, що думають, про Володимира Путіна, розпочату ним війну проти України та похмуре майбутнє країни-агресорки.

 

Теги: вік війна росія

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