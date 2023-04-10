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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Путін хоче перемог. Тиждень перед Великоднем буде дуже важким

glavcom.ua
Нам треба зберігати холодну голову
фото з відкритих джерел

Окупанти будуть зі шкіри лізти, щоб хоч щось взяти

Тиждень буде дуже важким.

Пасха – ще одне дата, до якої Володимир Путін хотів би вийти з перемогами. Оскільки він не мав їх ані на Новий рік, ані на річницю вторгнення, його лизоблюди будуть зі шкіри лізти, щоб хоч щось взяти. Давити будуть дуже сильно.

Але здебільшого це буде носити істеричний характер «атакувати все що можна та як попало».

Нам треба зберігати холодну голову, бо коли у противника істерика, це може мати тільки негативні наслідки для нього. Російські іпсошники не сплять.

Станом на сьогодні їхнє завдання – досягнути хоча б мінімальної внутрішньої нестабільності. Тому з кожної поганої новини з фронту вони намагатимуться зробити трагедію і дестабілізувати нас.

Тож будьте уважні. Не забувайте, що наша єдність є джерелом нашої перемоги.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Великдень 2023 росія війна

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