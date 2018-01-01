Польський клуб перегляне українського півзахисника
- Сьогодні, 18:21
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Редван Мемешев. Фото: ФК Волинь
Керівництво клубу прийме рішення щодо футболіста до початку зимових зборів.
Екс-півзахисник «Волині» і «Карпат» Редван Мемешев знаходиться на перегляді в «Ягеллонії».
Керівництво польського клубу прийме рішення по 24-річному українцю до початку зимових зборів.
Нагадаємо, Мемешев покинув «Карпати» перед початком зимової паузи і знаходиться в пошуках нового клубу.
В основному складі львів'ян Мемешев зіграв тільки в двох матчах прем'єр-ліги і одному в Кубку України, а в кінці вересня був відправлений в молодіжну команду.
Після 21 туру «Ягеллонія» займає займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.
Джерело: ua.tribuna.com