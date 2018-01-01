Польський клуб перегляне українського півзахисника

Керівництво клубу прийме рішення щодо футболіста до початку зимових зборів.

Екс-півзахисник «Волині» і «Карпат» Редван Мемешев знаходиться на перегляді в «Ягеллонії». Керівництво польського клубу прийме рішення по 24-річному українцю до початку зимових зборів. Нагадаємо, Мемешев покинув «Карпати» перед початком зимової паузи і знаходиться в пошуках нового клубу. В