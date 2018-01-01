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    Польський клуб перегляне українського півзахисника

    Керівництво клубу прийме рішення щодо футболіста до початку зимових зборів.
    Екс-півзахисник «Волині» і «Карпат» Редван Мемешев знаходиться на перегляді в «Ягеллонії». Керівництво польського клубу прийме рішення по 24-річному українцю до початку зимових зборів. Нагадаємо, Мемешев покинув «Карпати» перед початком зимової паузи і знаходиться в пошуках нового клубу. В
    • Сьогодні, 18:21
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    Редван Мемешев. Фото: ФК Волинь
    Редван Мемешев. Фото: ФК Волинь

    Керівництво клубу прийме рішення щодо футболіста до початку зимових зборів.

    Екс-півзахисник «Волині» і «Карпат» Редван Мемешев знаходиться на перегляді в «Ягеллонії».

    Керівництво польського клубу прийме рішення по 24-річному українцю до початку зимових зборів.

    Нагадаємо, Мемешев покинув «Карпати» перед початком зимової паузи і знаходиться в пошуках нового клубу.

    В основному складі львів'ян Мемешев зіграв тільки в двох матчах прем'єр-ліги і одному в Кубку України, а в кінці вересня був відправлений в молодіжну команду.

    Після 21 туру «Ягеллонія» займає займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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