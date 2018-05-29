«Полтава» буде грати домашні матчі на стадіоні «Локомотив»

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Стадіон Локомотив

Про це заявив президент команди Леонід Соболєв

Незважаючи на те, що домашній стадіон «Полтави», «Локомотив» не має ні підігріву поля, ні освітлення, і навіть не відповідає вимогам Прем'єр-ліги по місткості, президент команди Леонід Соболєв впевнений, що його команда домашні матчі в еліті українського футболу буде грати саме на цій арені.

Про це він повідомив у коментарі телеканалу «Футбол-1».

«Однозначно, ми будемо грати на «Локомотиві». Паралельно буде добудовуватися будівля на центральному проході, де будуть роздягальні. Буде безпечний вихід, все відразу. Але грати будемо лише на «Локомотиві». У нас свої вболівальники, свої ветерани футболу, які ходять безкоштовно на стадіон, діти ходять безкоштовно, ми однозначно будемо грати вдома. Поле у нас в чудовому стані, навіть молодь цілий тиждень тренувалася, я не бачив жодної вади», - зазначив він.

Щодо атестації і вимог до стадіону, то Соболєв запевнив, що всі ці питання будуть вирішені на цьому тижні.

«Я думаю, що на цьому тижні всі питання будуть вирішені», - сказав президент «Полтави».

Раніше визначилися всі учасники української Прем’єр-ліги у сезоні 2018/19.

Джерело: MatchDay