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    «Полтава» буде грати домашні матчі на стадіоні «Локомотив»

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    Стадіон Локомотив - «Полтава» буде грати домашні матчі на стадіоні «Локомотив»
    Стадіон Локомотив

    Про це заявив президент команди Леонід Соболєв

    Незважаючи на те, що домашній стадіон «Полтави», «Локомотив» не має ні підігріву поля, ні освітлення, і навіть не відповідає вимогам Прем'єр-ліги по місткості, президент команди Леонід Соболєв впевнений, що його команда домашні матчі в еліті українського футболу буде грати саме на цій арені.

    Про це він повідомив у коментарі телеканалу «Футбол-1».

    «Однозначно, ми будемо грати на «Локомотиві». Паралельно буде добудовуватися будівля на центральному проході, де будуть роздягальні. Буде безпечний вихід, все відразу. Але грати будемо лише на «Локомотиві». У нас свої вболівальники, свої ветерани футболу, які ходять безкоштовно на стадіон, діти ходять безкоштовно, ми однозначно будемо грати вдома. Поле у нас в чудовому стані, навіть молодь цілий тиждень тренувалася, я не бачив жодної вади», - зазначив він.

    Щодо атестації і вимог до стадіону, то Соболєв запевнив, що всі ці питання будуть вирішені на цьому тижні.

    «Я думаю, що на цьому тижні всі питання будуть вирішені», - сказав президент «Полтави».

    Раніше визначилися всі учасники української Прем’єр-ліги у сезоні 2018/19.

    Джерело: MatchDay

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