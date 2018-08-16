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    Полтавській «Ворсклі» можуть заборонити реєструвати нових футболістів

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    Ігор Грищенко. Фото footboom.com - Полтавській «Ворсклі» можуть заборонити реєструвати нових футболістів
    Ігор Грищенко. Фото footboom.com

    У клубу є час до кінця місяця, щоб вирішити це питання

    На полтавську «Ворсклу» буде накладено трансферний бан з 1 вересня.

    Відповідальний секретар Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України Ігор Грищенко прокоментував цю інформацію.

    «У «Ворскли» є час до 31 серпня розрахуватися з двома футболістами. Якщо до зазначеної дати вони цього не зроблять, тоді до полтавського клубу буде застосований трансферний бан», - сказав він.

    «Прізвища цих гравців: Бараннік і Буднік», - уточнив Грищенко.

    Раніше багато гравців «Ворскли» скаржилися на багатомісячні затримки по заробітній платі. Однак, чомусь санкції на полтавців можуть накласти тільки за невиплати двом колишнім футболістам.

    Олег Бараннік виступав у «зелено-білій» команді з 2010 по 2017 рік. У літнє міжсезоння 26-річний нападник перейшов в «Авангард» з Краматорська.

    Євген Буднік захищав кольори «Ворскли» з 2012 по 2016 рік. Наразі він грає у грецькій «Ламії».

    Джерело: Footboom

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