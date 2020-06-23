Помер автор хет-трика у фіналі Кубка чемпіонів



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П'єріно Праті виграв за шість років з «Міланом» майже всі можливі титули Фото - Youtube

П’єріно Праті було 73 роки

22 червня в Катаньї на 74-му році життя перестало битися серце одного з найкращих італійських нападників 60-70-х років минулого сторіччя, чемпіона Європи-1968, автора хет-трика у фіналі Кубка чемпіонів-1968/1969 П’єріно Праті.

Праті народився 13 грудня 1946 року в ломбардійському містечку Чинізелло-Бальсамо. Футболом почав займатися в юнацькій команді «Мілана». Але перед тим як заграти в основному складі «россонері», П’єріно набирався досвіду в клубах Серій С і В – «Салернітани» і «Савони».

В «Мілан» на постійній основі Праті повернувся влітку 1967-го і провів за рідний клуб шість яскравих сезонів (1966-1973), у яких у 209-ти матчах забив 102 м’ячі. Найцінніші з них П’єріно провів у фіналі Кубка чемпіонів-1968/1969. У ньому «Мілан» переміг 4:1 «Аякс», а Праті відзначився хет-триком. Крім того, в складі «россонері» П’єріно виграв два Кубки кубків (1968, 1973), Міжконтинентальний кубок-1969, скудетто-1967/1968, два Кубки Італії (1972, 1973).

У ті роки, як «Мілан» був на піку, Праті став основним гравцем збірної Італії. Зокрема відіграв у основі «скуадри адзурри» в першому з двох фінальних матчів проти югославів і став у підсумку чемпіоном Європи. Через два роки П’єріно також увійшов у заявку до складу італійської збірної, яка програла у фіналі чемпіонату світу-1970 бразильцям. Але на полях Мексики Праті на поле не виходив жодного разу.

Загалом за збірну Італії П’єріно у 14-ти матчах провів 7 голів.

З «Мілана» в 1973-му Праті перебрався у «Рому». У чотирьох сезонах за «вовків» титулів він не здобув. Зіграв 110 матчів і забив 41 м’яч.

У 1977-му 30-річний П’єріно перейшов у «Фіорентину», але провів за клуб лише вісім матчів і поїхав заробляти у США, в клуб «Рочестер Ланчерс». Завершував кар’єру Праті в 1981-му, в клубі Серії С «Савоні».

П'єріно Праті за кілька років до смерті

Покинувши футбол як гравець, П’єріно намагався стати тренером, але за шість років праці в скромних командах Серії С закріпитися в жодному з трьох робочих місць не зумів. І на тому в 1989-му спроби облишив.

Позафутбольне життя Праті не було публічним.