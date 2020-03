«Давайте разом виштовхаємо коронавірус», - футболіст Ібрагімовіч ініціював збір коштів

Швед сам виділив кругленьку суму і розраховує на щедрість колег

Шведський футболіст Златан Ібраґімовіч ініціював благодійну акцію в контексті боротьби з коронавірусом в Італії і сам вніс перші з потрібного мільйона 100 тисяч євро.

«У цей драматичний для Італії момент ми створили збір коштів для лікарень Humanitas, - написав Златан у себе в Twitter. – Розраховую на щедрість моїх колег та тих, хто хоче зробити навіть невелику пожертву. Давайте разом виштовхаємо коронавірус і виграємо цей матч!»

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA