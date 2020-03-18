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    «Давайте разом виштовхаємо коронавірус», - футболіст Ібрагімовіч ініціював збір коштів

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    Златан Ібраґімовіч заклопотаний ситуаціїю з коронавірусом в Італії - «Давайте разом виштовхаємо коронавірус», - футболіст Ібрагімовіч ініціював збір коштів
    Златан Ібраґімовіч заклопотаний ситуаціїю з коронавірусом в Італії
    24.tv

    Швед сам виділив кругленьку суму і розраховує на щедрість колег

    Шведський футболіст Златан Ібраґімовіч ініціював благодійну акцію в контексті боротьби з коронавірусом в Італії і сам вніс перші з потрібного мільйона 100 тисяч євро.

    «У цей драматичний для Італії момент ми створили збір коштів для лікарень Humanitas, - написав Златан у себе в Twitter. – Розраховую на щедрість моїх колег та тих, хто хоче зробити навіть невелику пожертву. Давайте разом виштовхаємо коронавірус і виграємо цей матч!»

    Зауважимо, що тільки за останніх 24 години кількість загиблих від коронавірусу в Італії збільшилося на рекордні 475 осіб. Таким чином кількість смертей за минулу добу зросла на 19%, що є найбільшим «стрибком» з моменту початку епідемії. У вівторок кількість загиблих за останню добу склала 345.

    Враховуючи ці дані, загальна кількість смертей у країні від коронавірусу сягнула майже трьох тисяч - загиблих вже 2978. Ломбардія, найбільш постраждалий регіон, зафіксувала 319 смертей за один день.

    Станом на середу в Італії є 28 710 пацієнтів з коронавірусом - на 2 648 випадки більше, ніж було у вівторок.

    14 363 пацієнтів госпіталізовані з симптомами, 2257 в реанімації.

    Загальна кількість інфікованих - включаючи жертв та тих, хто вилікувався - сягнула 35 713. При цьому відсутні дані з Кампанії.

    Водночас за останню добу вилікувались 1084 людини.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Мілан» коронавірус Златан Ібраґімовіч
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