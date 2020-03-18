«Давайте разом виштовхаємо коронавірус», - футболіст Ібрагімовіч ініціював збір коштів



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Златан Ібраґімовіч заклопотаний ситуаціїю з коронавірусом в Італії 24.tv

Швед сам виділив кругленьку суму і розраховує на щедрість колег

Шведський футболіст Златан Ібраґімовіч ініціював благодійну акцію в контексті боротьби з коронавірусом в Італії і сам вніс перші з потрібного мільйона 100 тисяч євро.

«У цей драматичний для Італії момент ми створили збір коштів для лікарень Humanitas, - написав Златан у себе в Twitter. – Розраховую на щедрість моїх колег та тих, хто хоче зробити навіть невелику пожертву. Давайте разом виштовхаємо коронавірус і виграємо цей матч!»

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020

Зауважимо, що тільки за останніх 24 години кількість загиблих від коронавірусу в Італії збільшилося на рекордні 475 осіб. Таким чином кількість смертей за минулу добу зросла на 19%, що є найбільшим «стрибком» з моменту початку епідемії. У вівторок кількість загиблих за останню добу склала 345.

Враховуючи ці дані, загальна кількість смертей у країні від коронавірусу сягнула майже трьох тисяч - загиблих вже 2978. Ломбардія, найбільш постраждалий регіон, зафіксувала 319 смертей за один день.

Станом на середу в Італії є 28 710 пацієнтів з коронавірусом - на 2 648 випадки більше, ніж було у вівторок.

14 363 пацієнтів госпіталізовані з симптомами, 2257 в реанімації.

Загальна кількість інфікованих - включаючи жертв та тих, хто вилікувався - сягнула 35 713. При цьому відсутні дані з Кампанії.

Водночас за останню добу вилікувались 1084 людини.

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