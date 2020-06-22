Помер легендарний футболіст «Інтера», дворазовий переможець Кубка чемпіонів



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Маріо Корсо відіграв в одному клубі 16 сезонів Фото - Вікіпедія

Маріо Корсо було 78 років

20 червня в Мілані на 79-му році життя перестало битися серце легенди міланського «Інтера» Маріо Корсо.

Маріо народився 25 серпня 1941 року у Вероні. Вихованець футбольної школи місцевого клубу «Аудаче Сан-Мікеле», де його й помітили скаути міланського «Інтернаціонале». За «Інтер» Маріо дебютував у кубковому матчі проти «Комо» в 1957 році. Команда перемогла 3:0, а новачок забив один із м’ячів, ставши тим самим наймолодшим автором голу в історії «нерадзуррі». Корсо тоді було 16 років і 322 днів.

Розквіт кар’єри Маріо припав на прихід в «Інтер» тренера» Еленіо Еррери. У створеному автором «катеначчо» «La Grande Inter» Корсо грав на позиції лівого півоборонця. У цьому відрізку Маріо разом зі своєю командою виграв у 1964 і 1965 роках два Кубки чемпіонів і два Міжконтинентальних кубки, а також чотири чемпіонати Італії (1963, 1965, 1966, 1971).

З 1967 року, коли «Інтер» залишив Армандо Піккі, Корсо був її капітаном. Загалом за «Інтернаціонале» протягом 16-ти сезонів (1957-1973) відіграв у 509-ти офіційних матчах, у яких провів 95 голи.

Завершував кар’єру в «Дженоа», за яку відіграв у період 1973-1975 років два сезони.

Після завершення гравецької кар’єри намагався стати тренером – працював з дублем «Наполі», «Лечче», «Катандзаро», «Мантовою», «Барлеттою» і «Вероною». У ході сезону-1985/1986 після року роботи з дублем навіть удостоївся честі очолити рідний «Інтер». Але безуспішно – команда посіла шосте місце. Так само непереконливою була робота тренера Корсо й у інших місцях. Не дивно, що 58-річним він вирішив завершити тренерську діяльність і з того часу зосередився на адміністративній роботі в «Інтері».