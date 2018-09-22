  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер президент і засновник білоруського БАТЕ Анатолій Капський

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту prosport.tsn.ua - Помер президент і засновник білоруського БАТЕ Анатолій Капський
    Фото взяте з сайту prosport.tsn.ua

    На 53-му році життя перестало битися серце голови правління борисовського клубу

    На 53-му році життя перестало битися серце Анатолія Капського – засновника та голови правління борисовського БАТЕ.

    Про смерть білоруського бізнесмена повідомив офіційний сайт клубу.

    Капський захворів на рак ще у 20-річному віці. Перший курс хіміотерапії йому довелося пройти ще наприкінці 80-х.

    Пізніше він ще декілька разів змушений був проходити лікування, а в 2013 році йому зробили операцію на серці в одній із клінік Вільнюса.

    У 1996 році Капський відродив заводську команду БАТЕ, а його підприємство стало головним спонсором клубу з Борисова.

    Уже за три роки БАТЕ вперше став чемпіоном Білорусі, а усього в активі команди рекордних 14 чемпіонський титулів.

    Також борисовці стали першою білоруською командою, яка вийшла до групового етапу Ліги чемпіонів.

    Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ