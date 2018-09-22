Помер президент і засновник білоруського БАТЕ Анатолій Капський



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Фото взяте з сайту prosport.tsn.ua

На 53-му році життя перестало битися серце голови правління борисовського клубу

На 53-му році життя перестало битися серце Анатолія Капського – засновника та голови правління борисовського БАТЕ.

Про смерть білоруського бізнесмена повідомив офіційний сайт клубу.

Капський захворів на рак ще у 20-річному віці. Перший курс хіміотерапії йому довелося пройти ще наприкінці 80-х.

Пізніше він ще декілька разів змушений був проходити лікування, а в 2013 році йому зробили операцію на серці в одній із клінік Вільнюса.

У 1996 році Капський відродив заводську команду БАТЕ, а його підприємство стало головним спонсором клубу з Борисова.

Уже за три роки БАТЕ вперше став чемпіоном Білорусі, а усього в активі команди рекордних 14 чемпіонський титулів.

Також борисовці стали першою білоруською командою, яка вийшла до групового етапу Ліги чемпіонів.