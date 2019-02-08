Помер співавтор Кубка чемпіонів і «Золотого м'яча»



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У 80-ті роки минулого сторіччя Жак Ферран вручав «Золотий м'яч» Мішелеві Платіні UEFA.com

Жакові Феррану було 97 років

7 лютого у Парижі на 98 році життя помер журналіст Жак Ферран, який є одним з авторів Ліги чемпіонів і «Золотого м'яча». Про таке повідомила Професійна футбольна ліга Франції у своєму Twitter.

Ферран був одним з творців формату і правил Кубка європейських чемпіонів (Ліги чемпіонів), а також членом колегії, яка заснувала нагороду найкращому футболісту світу «Золотий м'яч».

Журналістом він працював у L'équipe і France de football.

«Він є одним з піонерів сучасного спорту. Ми всі його спадкоємці. Світ спорту сьогодні в жалобі», – йдеться в тексті повідомлення Професійної футбольної ліги Франції.

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