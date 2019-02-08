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    Помер співавтор Кубка чемпіонів і «Золотого м'яча»

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    У 80-ті роки минулого сторіччя Жак Ферран вручав &laquo;Золотий м'яч&raquo; Мішелеві Платіні - Помер співавтор Кубка чемпіонів і «Золотого м'яча»
    У 80-ті роки минулого сторіччя Жак Ферран вручав «Золотий м'яч» Мішелеві Платіні
    UEFA.com

    Жакові Феррану було 97 років

    7 лютого у Парижі на 98 році життя помер журналіст Жак Ферран, який є одним з авторів Ліги чемпіонів і «Золотого м'яча». Про таке повідомила Професійна футбольна ліга Франції у своєму Twitter.

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    Ферран був одним з творців формату і правил Кубка європейських чемпіонів (Ліги чемпіонів), а також членом колегії, яка заснувала нагороду найкращому футболісту світу «Золотий м'яч».

    Журналістом він працював у L'équipe і France de football.

    «Він є одним з піонерів сучасного спорту. Ми всі його спадкоємці. Світ спорту сьогодні в жалобі», – йдеться в тексті повідомлення Професійної футбольної ліги Франції.

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