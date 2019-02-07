Помер відомий український волейболіст і тренер



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Віктор Дідуля не дожив до 82-річчя півтора місяця Федерація волейболу України

В останні роки життя Віктор Дідуля сильно хворів

1 лютого на 82-му році після важкої хвороби пішов з життя заслужений тренер України, бронзовий призер чемпіонату СССР з волейболу 1957 року у складі одеського «Буревісника» Віктор Дідуля.

Народився Віктор Миколайович 23 березня 1937 року у Владивостоку (РФ). Протягом п’яти років виступав за одеську «Науку» (згодом – «Буревісник»), ставши у 1957 році бронзовим призером чемпіонату СССР. Крім того, у ці ж році він тричі ставав чемпіоном України.

З 1959 року зосередився на тренерсько-викладацькій діяльності. Спочатку в одеському «Медіні», за потім – у ДСТ «Локомотив». Встиг попрацювати і за кордоном – тренером збірної Лівану. Потім повернувся у «Медін», увійшовши до тренерського штабу однойменної жіночої волейбольної команди і, звичайно ж, доклав руку до всіх перемог зіркового колективу 1980-х: «Медін» став володарем Кубка кубків, срібним призером і двічі – бронзовим призером чемпіонату СССР, а також два рази ставав володарем Кубка СССР.

Завершивши роботу в «Медіні», Віктор Дідуля перейшов на роботу до одеської ДСШ «Буревісник», яку очолював упродовж восьми років.

Джерело: Федерація волейболу України