Помер відомий український рапірист Березняков



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Рапірист Березняков Світлина - dv-gazeta.info

Не стало призера чемпіонату Європи серед ветеранів у рапірі

Фехтувальна спільнота України зазнала втрати - раптово перестало битися серце відомого рапіриста з Дніпра В’ячеслава Березнякова.

В’ячеслав Березняков народився у 1971 році, з дитинства та все життя займався фехтуванням. В’ячеслав ставав Майстром спорту СРСР, виступав за юнацьку та юніорську збірну України. Неодноразово на честь Березнякова піднімався прапор України на різних міжнародних змаганнях, на чемпіонаті Європи з фехтування серед ветеранів.

Окрім того сказано, що Березняков – один із засновників ветеранського руху фехтування в Україні, організатор багатьох всеукраїнських змаганнях серед ветеранів.

Джерело: Федерація фехтування України