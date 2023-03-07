Помер легендарний шаховий тренер Олексій Косиков

Про смерть тренера стало відомо сьогодні зранку, 7 березня

Заслужений тренер України з шахів Олексій Іванович Косиков помер 7 березня на 75-му році життя. Про це повідомив шаховий тренер Микола Спиридонов на своїй сторінці у Facebook.

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Олексій Косиков був заслуженим тренером України, на рахунку – 11 гросмейстерів, котрі вийшли з-під його крила. Неодноразовий переможець чемпіонатів Києва, автор десятків праць про шахи, він здобув славу як тренер. Десятки його учнів зараз і раніше підкорють вершини світового шахового спорту.

фото: Facebook

«Підготував багатьох видатних гросмейстерів і я, навіть, не буду їх перераховувати, щоб нікого не забути. Мабуть, буде достатньо згадати, що коли у 2001 р. чоловіча збірна України блискуче виграла командний чемпіонат світу, третина складу (2 гравці з 6) були учнями Олексія Івановича», – заявив Спиридонов.

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Учні згадують свого вчителя з теплотою. Говорять, що той був щирим, веселим, з хорошим почуттям гумору та життєвою мудрістю.

«Учнів, як я зрозумів пізніше, навчав не тільки шахам. Його фірмовий чорний гумор містив глибоку життєву мудрість, і я багаторазово згадував Олексія Івановича, коли доля привела мене в політику», – згадує Спиридонов.

Олексія Косикова вважають легендою українського шахового спорту. Він був майстром спорту СРСР та України, шаховим літератором, педагогом, який виховав цілу плеяду міжнародних гросмейстерів та майстрів, включаючи чемпіонів світу.

Нагадаємо, зараз триває 23 чемпіонат Європи з шахів, до світової сотні якого увійшли вісім українців.