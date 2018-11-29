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    Помічник Папи Римського розповів, як приїхав до Міхаеля Шумахера та потиснув йому руку

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    Міхаель Шумахер - Помічник Папи Римського розповів, як приїхав до Міхаеля Шумахера та потиснув йому руку
    Міхаель Шумахер
    Фото: michael-schumacher.de

    Георга Генсвайна пустили у будинок, де проходить реабілітацію легендарний гонщик

    Помічник Папи Римського Георг Генсвайн відвідав будинок Міхаеля Шумахера, що знаходиться недалеко від Женеви.

    Про це повідомляє німецьке видання Bild

    Історія почалася з того, що двома роками раніше президент гоночної команди Формули-1 Ferrari Жан Тодт відвідав Рим, де запитав священнослужителя про те, коли він зможе приїхати до відомого у минулому німецького автогонщика.

    Генсвайн прийняв запрошення та приїхав до Женеви.

    «Спершу я поговорив з Корінною Шумахер (дружина Міхаеля - примітка) та її матір'ю. Потім фізіотерапевт привів Міхаеля у вітальню. Я представився та зізнався, що давно є його таємним шанувальником. Я часто дивився гонки Шумахера і завжди дивувався його майстерності вести машину у будь-яких погодних умовах», - сказав Генсвайн.

    «Ми потиснули один одному руки. Рука Міхаеля виявилася теплою. Іноді дотики можуть передати тобі те, що ніяк не поясниш словами. Потиснути руку хворій людині – це справжній християнський вчинок, який висловлює розраду та близькість до ньому. Це було важливо для мене», - додав він.

    Міхаель Шумахер є семиразовим чемпіоном світу у гонках Формули-1. 29 грудня 2013 року він отримав серйозну травму голови, катаючись на гірських лижах, через що до цього дня залишається прикутим до крісла.

    Читайте також: Останнє інтерв'ю Міхаеля Шумахера. Що п'ять років тому казав «Червоний барон».

    Джерело: Спорт-Экспресс

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