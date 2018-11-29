Помічник Папи Римського розповів, як приїхав до Міхаеля Шумахера та потиснув йому руку



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Міхаель Шумахер Фото: michael-schumacher.de

Георга Генсвайна пустили у будинок, де проходить реабілітацію легендарний гонщик

Помічник Папи Римського Георг Генсвайн відвідав будинок Міхаеля Шумахера, що знаходиться недалеко від Женеви.

Про це повідомляє німецьке видання Bild

Історія почалася з того, що двома роками раніше президент гоночної команди Формули-1 Ferrari Жан Тодт відвідав Рим, де запитав священнослужителя про те, коли він зможе приїхати до відомого у минулому німецького автогонщика.

Генсвайн прийняв запрошення та приїхав до Женеви.

«Спершу я поговорив з Корінною Шумахер (дружина Міхаеля - примітка) та її матір'ю. Потім фізіотерапевт привів Міхаеля у вітальню. Я представився та зізнався, що давно є його таємним шанувальником. Я часто дивився гонки Шумахера і завжди дивувався його майстерності вести машину у будь-яких погодних умовах», - сказав Генсвайн.

«Ми потиснули один одному руки. Рука Міхаеля виявилася теплою. Іноді дотики можуть передати тобі те, що ніяк не поясниш словами. Потиснути руку хворій людині – це справжній християнський вчинок, який висловлює розраду та близькість до ньому. Це було важливо для мене», - додав він.

Міхаель Шумахер є семиразовим чемпіоном світу у гонках Формули-1. 29 грудня 2013 року він отримав серйозну травму голови, катаючись на гірських лижах, через що до цього дня залишається прикутим до крісла.

Джерело: Спорт-Экспресс