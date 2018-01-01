Потенційний гравець «Шахтаря» прибуде до Києва для переговорів з клубом

Нікола Моро 24 січня прибуде до Києва для проведення переговорів

З'явились нові подробиці потенційного переходу хорватського хавбека Ніколи Моро у донецький «Шахтар». Півзахисник «Динамо» Загреб Нікола Моро 24 січня прибуде до Києва для проведення переговорів з «Шахтарем», повідомляє Jutarnji List. Президент хорватського клубу Здравко Маміч підтвердив, що хавбек може



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Нікола Моро. Фото: ФК Динамо

Нікола Моро 24 січня прибуде до Києва для проведення переговорів

З'явились нові подробиці потенційного переходу хорватського хавбека Ніколи Моро у донецький «Шахтар».

Півзахисник «Динамо» Загреб Нікола Моро 24 січня прибуде до Києва для проведення переговорів з «Шахтарем», повідомляє Jutarnji List.

Президент хорватського клубу Здравко Маміч підтвердив, що хавбек може покинути клуб та перейти у «Шахтар». Як зазначає видання, в даний час агент гравця проводить переговори з «гірниками».

Нагадаємо, раніше була інформація, що чемпіон України заплатить за футболіста 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні Моро зіграв за «Динамо» в 24 матчах, в яких забив 4 м'ячі. Також у його складі 30 поєдинків та 9 м'ячів у складі різноманітних юнацьких збірних Хорватії.