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    Потенційний гравець «Шахтаря» прибуде до Києва для переговорів з клубом

    Нікола Моро 24 січня прибуде до Києва для проведення переговорів
    З'явились нові подробиці потенційного переходу хорватського хавбека Ніколи Моро у донецький «Шахтар». Півзахисник «Динамо» Загреб Нікола Моро 24 січня прибуде до Києва для проведення переговорів з «Шахтарем», повідомляє Jutarnji List. Президент хорватського клубу Здравко Маміч підтвердив, що хавбек може
    • Сьогодні, 18:59
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    Нікола Моро. Фото: ФК Динамо
    Нікола Моро. Фото: ФК Динамо

    Нікола Моро 24 січня прибуде до Києва для проведення переговорів

    З'явились нові подробиці потенційного переходу хорватського хавбека Ніколи Моро у донецький «Шахтар».

    Півзахисник «Динамо» Загреб Нікола Моро 24 січня прибуде до Києва для проведення переговорів з «Шахтарем», повідомляє Jutarnji List.

    Президент хорватського клубу Здравко Маміч підтвердив, що хавбек може покинути клуб та перейти у «Шахтар». Як зазначає видання, в даний час агент гравця проводить переговори з «гірниками».

    Нагадаємо, раніше була інформація, що чемпіон України заплатить за футболіста 15 мільйонів євро.

    У поточному сезоні Моро зіграв за «Динамо» в 24 матчах, в яких забив 4 м'ячі. Також у його складі 30 поєдинків та 9 м'ячів у складі різноманітних юнацьких збірних Хорватії.

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