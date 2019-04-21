Потенційний «убивця» Ломаченка нокаутував чергового суперника (відео)



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Теофімо Лопес Yahoo!Sports

Американець Теофімо Лопес переміг фіна Едіса Татлі в поєдинку легкої вагової категорії

21-річний американський боксер легкої вагової категорії Теофімо Лопес (13-0, 11 КО) переміг у нью-йоркському Madison Square Garden Едіса Татлі з Фінляндії.

Американець з початку бою захопив ініціативу. У п’ятому раунді Лопес потужно пробив по корпусу суперника і той опинився на ринзі. Татлі не зміг продовжити поєдинок – нокаут.

Лопес нокаутував Татлі

Лопес запам’ятався скандальними погрозами вбити українця Василя Ломаченка в майбутньому бою. Очікується, що поєдинок Ломаченко – Лопес відбудеться навесні 2020 року.