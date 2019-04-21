  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Потенційний «убивця» Ломаченка нокаутував чергового суперника (відео)

    • Розсилка
    Теофімо Лопес - Потенційний «убивця» Ломаченка нокаутував чергового суперника (відео)
    Теофімо Лопес
    Yahoo!Sports

    Американець Теофімо Лопес переміг фіна Едіса Татлі в поєдинку легкої вагової категорії

    21-річний американський боксер легкої вагової категорії Теофімо Лопес (13-0, 11 КО) переміг у нью-йоркському Madison Square Garden Едіса Татлі з Фінляндії.

    Американець з початку бою захопив ініціативу. У п’ятому раунді Лопес потужно пробив по корпусу суперника і той опинився на ринзі. Татлі не зміг продовжити поєдинок – нокаут.

    Лопес нокаутував Татлі

    Лопес запам’ятався скандальними погрозами вбити українця Василя Ломаченка в майбутньому бою. Очікується, що поєдинок Ломаченко – Лопес відбудеться навесні 2020 року.

     Читайте також: Чемпіон WBO Кроуфорд нокаутував Хана забороненим ударом (відео)
    Читайте також
    бокс Василь Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ