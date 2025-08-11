Головна Спорт Новини
Потенційний суперник «Полісся» у Лізі конференцій хоче купити гравця з російського клубу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Даку (ліворуч) виступає у складі «Рубіна» з літа 2023 року

«Фіорентина» збирається підсилитися футболістом, який наразі грає у країні-агресорі

Італійська «Фіорентина» домовляється з російським «Рубіном» щодо трансферу нападаючого Мірлінда Даку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegrafi.

За даними джерела, Даку зацікавлений у переїзді до Флоренції.

Даку виступає у складі «Рубіна» з літа 2023 року. За цей період він взяв участь у 66 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 29 голами та 13 результативними передачами.

Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €8 млн. 

«Фіорентина» є потенційним суперником «Полісся» у Лізі конференцій. Житомирський клуб зіграє з італійцями, якщо зможе пройти за підсумком двохматчевого протистояння угорський «Пакш».

Нагадаємо, «Полісся» здобуло впевнену перемогу над угорським «Пакшем» у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь української команди. Матч пройшов на стадіоні «Татран» у словацькому місті Пряшів. 

«Полісся» почало гру активно й небезпечно. На 41-й хвилині Борис Крушинський пройшов оборону суперника та асистував Андрієвському, який відкрив рахунок. А вже перед перервою команда подвоїла перевагу і цього разу сам Бескоровайний забив головою після навісу Лєднєва.

У другому таймі Крушинський знову створив момент, а його простріл завершився голом Лєднєва, хоч і з невеликим рикошетом. Угорці спробували відповісти, але їхній гол було скасовано після перегляду VAR через фол у нападі.

Матч-відповідь між «Поліссям» та «Пакшем» відбудеться у четвер, 14 липня о 20:00 за Києвом.

Теги: ФК «Фіорентина» НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

