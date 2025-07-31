Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС

Третій раунд переговорів між Росією та Україною відбувся 23 липня в Стамбулі

МЗС РФ заявляє про готовність продовжити переговори з Україною, але вимагає «ретельної підготовки» зустрічей високого рівня

Росія готова продовжити переговори з Україною, проте зустрічі на вищому рівні мають бути «ретельно підготовлені». Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін. Про це повідомляє «Главком».

«Пройшли три переговорні раунди, і ми готові до їх продовження. Що стосується зустрічей на більш високому рівні, такі зустрічі мають бути серйозно підготовлені. Без цього, напевно, говорити про них передчасно», – сказав він.

Третій раунд переговорів між Росією та Україною відбувся 23 липня в Стамбулі та тривав близько години.

За підсумками цього раунду, сторони домовилися продовжити обмін військовополоненими та тілами загиблих. Також були висунуті пропозиції щодо оголошення короткого перемир’я тривалістю 24 або 48 годин для евакуації поранених та тіл бійців.

Нагадаємо, очільник російської делегації Володимир Мединський заговорив про економію грошей та часу, тож Росія запропонувала Україні новий формат переговорів. Про це він заявив на брифінгу після переговорів, передає «Главком».

Російська делегація запропонувала змінити формат переговорів. Мединський озвучив, що слід продовжувати перемовини, але вже у онлайн-форматі. Він зазначив, що у такому випадку вдасться зекономити час та гроші.

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Секретар РНБО Умєров також наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться, навіть якщо не вдасться влаштувати зустріч на рівні лідерів країн.

«Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, то у нас немає поступу поки що. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів», – каже він.

Зауважимо, у Стамбулі стартував третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговори з Росією в Стамбулі.

До неї увійшли 14 осіб – представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки. За словами президента України, ключовими темами переговорів стануть: повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони досягли важливих результатів у перших двох раундах переговорів, зокрема обмінялися меморандумами щодо припинення вогню. За його словами, обміни полоненими отримали позитивну оцінку міжнародної спільноти, а технічні контакти між делегаціями тривають. Туреччина й надалі забезпечуватиме безпечне середовище для діалогу.

До слова, Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським. Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля.