ЦПД: Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті

Затоплення нового буксиру у Росії може свідчити про проблеми у військово-морському флоті

У Росії нещодавно затонув новий буксир «Капітан Ушаков», який був спущений на воду лише три роки тому. Центр протидії дезінформації зазначає, що інцидент стався під час добудови судна та свідчить про системні проблеми у військово-морському флоті РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

Як відомо, буксир занурився на правий борт через відмову допоміжних механізмів. Попри спроби врятувати судно, воно повністю затонуло.

Центр наголошує, що цей випадок є черговим підтвердженням неспроможності Росії підтримувати свій флот. Як приклади подібних проблем ЦПД наводить:

Затримки з модернізацією протичовнового корабля «Адмірал Чабаненко».

Фактичне виведення з ладу авіаносця «Адмірал Кузнєцов».

Скасування головного військово-морського параду в Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня.

У підсумку Центр робить висновок, що Росія не може утримати в строю навіть старі кораблі, що підкреслює неспроможність підтримувати основні елементи флоту, який є важливим інструментом її зовнішньої політики.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі поблизу причальної стінки потонув новий російський морський буксир «Капитан Ушаков» проєкту 23470. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Подія сталася на Балтійському заводі, виробничі площі якого орендує Ярославський суднобудівний завод.

Увечері 8 серпня буксир нахилився, на місці події працювали спецслужби міста та чергові служби підприємства.