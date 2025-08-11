Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Затоплення буксира «Капітан Ушаков». Центр протидії дезінформації пояснив, що це значить для РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Затоплення буксира «Капітан Ушаков». Центр протидії дезінформації пояснив, що це значить для РФ
ЦПД: Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті
фото з відкритих джерел

Затоплення нового буксиру у Росії може свідчити про проблеми у військово-морському флоті

У Росії нещодавно затонув новий буксир «Капітан Ушаков», який був спущений на воду лише три роки тому. Центр протидії дезінформації зазначає, що інцидент стався під час добудови судна та свідчить про системні проблеми у військово-морському флоті РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

Як відомо, буксир занурився на правий борт через відмову допоміжних механізмів. Попри спроби врятувати судно, воно повністю затонуло.

Центр наголошує, що цей випадок є черговим підтвердженням неспроможності Росії підтримувати свій флот. Як приклади подібних проблем ЦПД наводить:

  • Затримки з модернізацією протичовнового корабля «Адмірал Чабаненко».
  • Фактичне виведення з ладу авіаносця «Адмірал Кузнєцов».
  • Скасування головного військово-морського параду в Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня.

У підсумку Центр робить висновок, що Росія не може утримати в строю навіть старі кораблі, що підкреслює неспроможність підтримувати основні елементи флоту, який є важливим інструментом її зовнішньої політики.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі поблизу причальної стінки потонув новий російський морський буксир «Капитан Ушаков» проєкту 23470. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Подія сталася на Балтійському заводі, виробничі площі якого орендує Ярославський суднобудівний завод.

Увечері 8 серпня буксир нахилився, на місці події працювали спецслужби міста та чергові служби підприємства.

Читайте також:

Теги: росія флот Центр протидії дезінформації флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Передові підрозділи ЗСУ активно контратакують противника у західній частині вклинення
Запеклі бої на Сумщині: ЗСУ беруть у кільце ворога
14 липня, 16:16
Жоден з міжнародних коментаторів не закликає до пом’якшення політики Заходу щодо Москви
Путін відповів на ультиматум Трампа обстрілом Києва: реакція західної преси
1 серпня, 18:45
Алієв заявив, що Азербайджан готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій
Азербайджан готує міжнародний позов проти росії через катастрофу літака AZAL – Алієв
20 липня, 00:27
Федір Хіжин під час суду
У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди
13 липня, 17:40
За словами Зеленського, Україна буде продовжувати активні дронові операції на російській території
Зеленський розповів, як Україна відповість на масовані російські атаки
12 липня, 21:31
Фігуранту загрожує до п'яти років тюрми
Написав листа на захист Росії генпрокурору. Клірик УПЦ МП передумав визнавати вину
20 липня, 18:15
Колишня державна секретарка Кондоліза Райс висловила думку щодо війни в Україні
Поворотний момент у війні в Україні уже настав? Кондоліза Райс розкрила подробиці
21 липня, 08:57
Наприкінці травня 2024 року Мар’яну Чечелюк звільнили з полону, де вона перебувала 25 місяців
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
29 липня, 15:52
Губернієв: Ми найближчими роками не зможемо виступати у Польщі, Чехії та країнах Балтії і Скандинавії
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через рішення Литви відмовити у візах веслувальникам з РФ
6 серпня, 10:35

Соціум

Через п'ять років майже половина жінок будуть самотніми: дослідження
Через п'ять років майже половина жінок будуть самотніми: дослідження
Затоплення буксира «Капітан Ушаков». Центр протидії дезінформації пояснив, що це значить для РФ
Затоплення буксира «Капітан Ушаков». Центр протидії дезінформації пояснив, що це значить для РФ
Рекордне падіння продажів: покоління зумерів значно менше грає у відеоігори
Рекордне падіння продажів: покоління зумерів значно менше грає у відеоігори
На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км
На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км
Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки
Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершення війни у Газі
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершення війни у Газі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
29K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
7934
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
4191
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
3515
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших

Новини

Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua