Поточний сезон італійської Серії В призупинено



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Керівництво ліги не може визначитися з остаточним складом учасників

Розіграш італійської Серії В призупинено до прийняття судом рішення щодо кількості клубів, які візьмуть участь в турнірі.



Як повідомляє Football Italia, справа про кількість учасників буде розглянута 21 вересня.



Нагадаємо, раніше ліга затвердила, що в чемпіонаті зіграє 19 команд. Таке рішення було прийнято через банкрутство трьох команд - «Барі», «Авелліно» і «Чезени».



Ліга В стартувала з участю 19 клубів, але Федерація футболу Італії опротестувала це рішення.

Якщо в п'ятницю буде прийнято рішення, що Серія Б продовжить існувати в кількості 22 команд, то в понеділок, 24 вересня, будуть названі команди, які займуть в розіграші вакантні місця.



Поки невідомо, як нові клуби зможуть приєднатися до ліги по ходу сезону, оскільки команди Серії В уже провели про два-три матчі в новому сезоні.

Джерело: Sport.ua