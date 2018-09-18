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    Поточний сезон італійської Серії В призупинено

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    Поточний сезон італійської Серії В призупинено

    Керівництво ліги не може визначитися з остаточним складом учасників

    Розіграш італійської Серії В призупинено до прийняття судом рішення щодо кількості клубів, які візьмуть участь в турнірі.
     
    Як повідомляє Football Italia, справа про кількість учасників буде розглянута 21 вересня.
     
    Нагадаємо, раніше ліга затвердила, що в чемпіонаті зіграє 19 команд. Таке рішення було прийнято через банкрутство трьох команд - «Барі», «Авелліно» і «Чезени».
     
    Ліга В стартувала з участю 19 клубів, але Федерація футболу Італії опротестувала це рішення.

    Якщо в п'ятницю буде прийнято рішення, що Серія Б продовжить існувати в кількості 22 команд, то в понеділок, 24 вересня, будуть названі команди, які займуть в розіграші вакантні місця.
     
    Поки невідомо, як нові клуби зможуть приєднатися до ліги по ходу сезону, оскільки команди Серії В уже провели про два-три матчі в новому сезоні.

    Джерело: Sport.ua

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