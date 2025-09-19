Працюють у щільному режимі. Як українські біатлоністки готуються до Олімпіади

Україна здобула 10 олімпійських ліцензій – по 5 для чоловіків і жінок

Жіноча збірна команда України з біатлону проводить активну підготовку до нового змагального сезону, головною подією якого стануть зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Під керівництвом старшого тренера команди Миколи Зоца до олімпійського сезону готуються вісім спортсменок: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра та Анастасія Меркушині, Лілія Стеблина, Дарина Чалик та Валерія Дмитренко.

Лідерка збірної, олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті Юлія Джима, тренується у змішаному форматі – частину підготовчих етапів проводить разом із командою, частину – за індивідуальною програмою.

Підготовку біатлоністки розпочали ще у середині травня й відтоді працюють у щільному режимі. Робочий ритм у команди вкрай насичений: стрілецькі тренування, катання на лижоролерах та велосипедах, силові та координаційні вправи, крос-походи та біг. Там, де є можливість, спортсменки відпрацьовують лижну техніку на снігу.

Тренерський штаб команди зробив стратегічний акцент на тренуваннях саме на майбутній олімпійській арені в Антерсельві, де національна збірна команда провела вже два тренувальні збори. Такий підхід тренерського штабу дозволяє біатлоністкам ще до старту сезону максимально адаптуватися до місця проведення головних змагань чотириріччя.

Антерсельва – одна з найзнаковіших арен світового біатлону. Вона розташована у високогір’ї Південного Тіролю (на висоті понад 1600 метрів над рівнем моря) й добре знайома спортсменам завдяки щорічним етапам Кубка світу. Непростий рельєф траси та мінлива погода в поєднанні з висотою роблять цю змагальну арену справжнім випробуванням для кожного спортсмена.

Христина Дмитренко, одна із лідерок команди, зазнала травми під час одного зі зборів.

«Травма Христини дає про себе знати, однак тренувальному процесу це не заважає. Ми лише коригуємо підхід до тієї чи іншої роботи та навантажень», – підкреслив старший тренер команди Микола Зоц.

Наразі українські біатлоністки завершують черговий етап підготовки до змагального сезону та готуються до участі в чемпіонаті України з літнього біатлону у Яворові (Львівська область). Участь у національній першості планують брати усі спортсменки, окрім Юлії Джими.

Далі – коротка пауза та наступні етапи підготовки: на збірну чекають ще три важливі передсезонні збори – на високогір’ях в австрійському Рамзау та італійському Лівіньйо, а також у шведському Ідре, де проходитиме вкатка на снігу.

Кваліфікаційний процес у біатлоні вже завершено: Україна здобула 10 олімпійських ліцензій – по 5 для чоловіків і жінок. Це дає змогу виставляти по чотири спортсменки та спортсмени на особисті гонки Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Дмитро Підручний та Тарас Лесюк пропустять чемпіонат України з літнього біатлону.