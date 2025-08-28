Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів
У правилах заходів та змагань IBU не передбачена участь нейтральних спортсменів

Олімпійські ігри відбудуться в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо 6-22 лютого 2026 року

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) виключає можливість участі нейтральних атлетів, у тому числі росіян і білорусів, у кваліфікації до Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляється на сайті IBU, інформує «Главком».

«У правилах заходів та змагань IBU не передбачена участь нейтральних спортсменів», – повідомила пресслужба IBU.

Російські та білоруські біатлоністи усунуті від участі у міжнародних стартах з 2022 року після початку російської повномасштабної агресії проти України.

Олімпійські ігри відбудуться в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо 6-22 лютого 2026 року.

Нагадаємо, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» були опубліковані нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну.

До переліку було додано інформацію ще про вісьмох російських спортсменів та функціонерів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих росіян до списку стали матеріали «Главкому».

До оновленого переліку потрапили:

  • Російські борці Заур Угуєв, Абулрашид Садулаєв та Заурбек Сідаков, які у 2022 році підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну та взяли участь у пропагандистському мітингу у Москві, і, попри це, у 2023-2025 роках продовжили брати участь у міжнародних змаганнях у країнах Європи;
  • Ангеліна Мельникова – російська гімнастка, яка у квітні 2025 року перемогла на праймеріз від партії «Єдина Росія» для участі у виборах до воронезької міської думи, бере участь у заходах для сімей «учасників сво» і, при цьому, отримала від Міжнародної федерації гімнастики (FIG) статус нейтральної спортсменки, щоб повернутися до міжнародних змагань;
  • Павло Рожков – президент Паралімпійського комітету РФ, який систематично організовує пропагандистські турніри за участі російських окупантів і реалізовує проєкти, спрямовані на залучення російських військових, які отримали поранення, до паралімпійського руху.

Також до переліку були додані Інал Тасоєв, Дінара Кудаєва та Емін Сефершаєв.

Теги: Олімпіада біатлон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
22 серпня, 10:33
Сили оборони здійснили вогневе ураження морського порту «Оля»
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
15 серпня, 07:42
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
12 серпня, 21:19
Російські джерела активно просувають тезу, що будь-яка домовленість, укладена з адміністрацією Дональда Трампа, є тимчасовою і не матиме сили для його наступників
Чому мирна угода з РФ може бути розірвана: аналіз ISW
12 серпня, 08:31
Щоб не привертати зайвої уваги силовиків, молодий чоловік оформив російський паспорт, та це не допомогло
Полонений із Херсонщини розповів, як його змусили воювати за Росію
9 серпня, 20:11
Володимир Зеленський та Педро Санчес
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов
9 серпня, 18:40
Генерал Апостол: Ми маємо помститися за наших людей, яких вбила Росія, за знищені міста, села, за наші території
«Ми їх повністю «розкатали». Генерал Апостол дав інтерв’ю на річницю Курської операції
6 серпня, 08:49
Москва сподівається, що проєвропейські молдавани, які живуть за кордоном, не вийдуть голосувати на виборах у вересні
РФ розпочала кампанію з дезінформації молдован у Європі: Politico назвало причину
4 серпня, 09:25
31-річна німкеня була дипломованим гірським та лижним гідом
«Підтримувала Україну». Гераскевич прокоментував загибель олімпійської чемпіонки Дальмайєр
30 липня, 20:47

Новини

Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів
Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів
Суд оштрафував біатлоніста, який під час полюванню випадково вистрілив у хрещеного
Суд оштрафував біатлоніста, який під час полюванню випадково вистрілив у хрещеного
Визначився склад юнацької збірної України з футболу для участі в турнірі у Швеції
Визначився склад юнацької збірної України з футболу для участі в турнірі у Швеції
УАФ та «Укрпошта» презентували поштовий блок із легендами українського футболу
УАФ та «Укрпошта» презентували поштовий блок із легендами українського футболу
Збірна України з баскетболу 3х3 U-21 виграла п’ятий стоп Ліги націй
Збірна України з баскетболу 3х3 U-21 виграла п’ятий стоп Ліги націй
ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4847
РФ масовано атакувала Київ: вже 15 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
3832
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
3376
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
3209
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua