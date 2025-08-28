Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів

У правилах заходів та змагань IBU не передбачена участь нейтральних спортсменів

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) виключає можливість участі нейтральних атлетів, у тому числі росіян і білорусів, у кваліфікації до Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляється на сайті IBU, інформує «Главком».

«У правилах заходів та змагань IBU не передбачена участь нейтральних спортсменів», – повідомила пресслужба IBU.

Російські та білоруські біатлоністи усунуті від участі у міжнародних стартах з 2022 року після початку російської повномасштабної агресії проти України.

Олімпійські ігри відбудуться в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо 6-22 лютого 2026 року.

Нагадаємо, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» були опубліковані нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну.

До переліку було додано інформацію ще про вісьмох російських спортсменів та функціонерів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих росіян до списку стали матеріали «Главкому».

До оновленого переліку потрапили:

Російські борці Заур Угуєв, Абулрашид Садулаєв та Заурбек Сідаков, які у 2022 році підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну та взяли участь у пропагандистському мітингу у Москві, і, попри це, у 2023-2025 роках продовжили брати участь у міжнародних змаганнях у країнах Європи;

Ангеліна Мельникова – російська гімнастка, яка у квітні 2025 року перемогла на праймеріз від партії «Єдина Росія» для участі у виборах до воронезької міської думи, бере участь у заходах для сімей «учасників сво» і, при цьому, отримала від Міжнародної федерації гімнастики (FIG) статус нейтральної спортсменки, щоб повернутися до міжнародних змагань;

Павло Рожков – президент Паралімпійського комітету РФ, який систематично організовує пропагандистські турніри за участі російських окупантів і реалізовує проєкти, спрямовані на залучення російських військових, які отримали поранення, до паралімпійського руху.

Також до переліку були додані Інал Тасоєв, Дінара Кудаєва та Емін Сефершаєв.