«Русофобія!». Депутатка Думи влаштувала істерику через недопуск біатлоністів з РФ до Олімпіади

Журова: Дивно, що навіть нейтральні спортсмени із Росії не зможуть потрапити на Олімпійські ігри

Одіозна депутатка Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова вважає, що рішення Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) щодо російських біатлоністів є русофобським. Про це повідомляє «Главком».

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) виключає можливість участі нейтральних атлетів, у тому числі росіян і білорусів, у кваліфікації до Олімпійських ігор 2026 року.

«У моєму розумінні IBU поспішив, бо засідання виконкому МОК ще не пройшло. Можливо, там можуть бути кращі рішення щодо наших спортсменів. З іншого боку, IBU може сказати: «А що нам МОК? Ми своїм життям живемо, рішення ухвалюємо самі, як хочемо!» Дивно, що навіть нейтральні спортсмени із Росії не зможуть потрапити на Олімпійські ігри.

Це громадські організації, можуть приймати власні рішення. МОК може сказати, що хоче бачити російських біатлоністів на Олімпіаді, але IBU може сказати, що не бачить їх на Кубку світу. Тобто на Олімпіаду вони можуть їхати, але не можуть на неї потрапити. У федерацій може бути різні трактування рекомендацій МОК.

Рішення залежить від цього, які країни представляють керівники організацій. Якщо русофоби – ми розуміємо, що це може затягтися і десятиліття. Це не про спорт загалом! Тут чиста політика, русофобія та завуальована недобросовісна конкуренція», – заявила Журова.

Нагадаємо, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» були опубліковані нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну.

До переліку було додано інформацію ще про вісьмох російських спортсменів та функціонерів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих росіян до списку стали матеріали «Главкому».

До оновленого переліку потрапили:

Російські борці Заур Угуєв, Абулрашид Садулаєв та Заурбек Сідаков, які у 2022 році підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну та взяли участь у пропагандистському мітингу у Москві, і, попри це, у 2023-2025 роках продовжили брати участь у міжнародних змаганнях у країнах Європи;

Ангеліна Мельникова – російська гімнастка, яка у квітні 2025 року перемогла на праймеріз від партії «Єдина Росія» для участі у виборах до воронезької міської думи, бере участь у заходах для сімей «учасників сво» і, при цьому, отримала від Міжнародної федерації гімнастики (FIG) статус нейтральної спортсменки, щоб повернутися до міжнародних змагань;

Павло Рожков – президент Паралімпійського комітету РФ, який систематично організовує пропагандистські турніри за участі російських окупантів і реалізовує проєкти, спрямовані на залучення російських військових, які отримали поранення, до паралімпійського руху.

Також до переліку були додані Інал Тасоєв, Дінара Кудаєва та Емін Сефершаєв.