Скандальний олігарх Олег Дерипаска був обраний новим президентом Федерації хокею з м'ячем Росії (ФХМР) на позачерговій конференції у Москві. Про це повідомляє «Главком».

Дерипаска був єдиним кандидатом на посаду.

Раніше свою кандидатуру на його користь зняв директор із взаємодії з органами виконавчої влади суб'єктів РФ та міжнародними спортивними організаціями ФХМР Сергій Мяус.

М'яуса було висунуто на посаду президента ФХМР виконкомом наприкінці листопада. Дерипаску висунули кілька регіональних федерацій.

Попередній багаторічний голова федерації Борис Скриннік помер 11 грудня.

Згідно з твердженням СБУ, Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.