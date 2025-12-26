Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
Заводи олігарха виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер»

Попередній багаторічний голова Федерації хокею з м'ячем Росії Борис Скриннік помер 11 грудня

Скандальний олігарх Олег Дерипаска був обраний новим президентом Федерації хокею з м'ячем Росії (ФХМР) на позачерговій конференції у Москві. Про це повідомляє «Главком».

Дерипаска був єдиним кандидатом на посаду.

Раніше свою кандидатуру на його користь зняв директор із взаємодії з органами виконавчої влади суб'єктів РФ та міжнародними спортивними організаціями ФХМР Сергій Мяус.

М'яуса було висунуто на посаду президента ФХМР виконкомом наприкінці листопада. Дерипаску висунули кілька регіональних федерацій.

Попередній багаторічний голова федерації Борис Скриннік помер 11 грудня.

Згідно з твердженням СБУ, Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: олігархи росія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії прогриміли вибухи
Дрони атакували морський порт у Краснодарському краї
22 грудня, 01:53
У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
19 грудня, 08:44
Лукашенко повторив улюблену тезу американського лідера про те, що якби Трамп був президентом, війни не було б
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
17 грудня, 01:53
Родніна перебуває під персональними санкціями США, Євросоюзу, України та низки інших країн
Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії
15 грудня, 11:43
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
12 грудня, 22:32
Більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України
РФ поширює фейки про «повний контроль» над Куп'янськом
9 грудня, 06:20
У Саратовській області РФ прогриміли вибухи
У Саратовській області РФ прогриміли вибухи
7 грудня, 05:23
Росія розпродає золотові резерви через дефіцит ресурсів
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
28 листопада, 10:01
Родина Хардіка вважає, що у трагедії винні чиновники
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
27 листопада, 14:25

Новини

Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua