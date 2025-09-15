Рятувальники евакуюють тіло біатлоністки Дальмайєр з гір Пакистану

Дальмайєр потрапила під каменепад 28 липня в горах Каракорум при сходженні на Пік Лайла на висоті близько 5,7 тис. м

У Пакистані рятувальна команда прямує до тіла олімпійської чемпіонки з біатлону Лаури Дальмайєр, яка загинула внаслідок нещасного випадку під час експедиції в горах Каракорум. Як інформує «Главком», про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на пакистанського гірського гіда.

Дальмайєр потрапила під каменепад 28 липня в горах Каракорум при сходженні на Пік Лайла на висоті близько 5,7 тис. м. Пошукова операція ускладнилася через рельєф і камнепад.

Після огляду району інциденту на гелікоптері було встановлено, що Дальмаєр не подає ознак життя. Імовірно, вона померла миттєво. Евакуація тіла Дальмайєр на гелікоптері на той момент була неможлива, а наземна операція рятувальниками вважалася надто ризикованою.

Варто зазначити, що Дальмайєр раніше письмово висловила свою волю, що в екстреній ситуації ніхто не повинен ризикувати життям заради її порятунку, і побажала, щоб її тіло залишалося в горах.

31-річна Дальмайєр – володарка золотих медалей Ігор 2018 року у Пхенчхані у спринті та гонці переслідування. Також вона ставала семиразовою чемпіонкою світу, володаркою Великого кришталевого глобусу 2017 року.

Завершивши біатлонну кар'єру у травні 2019 року у віці 25 років, Дальмайєр присвятила себе альпінізму. 8 липня Лаура підкорила Велику Вежу Транґо (6287 м).

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).