«Жахнемо, щоб Європа забула». Олімпійський чемпіон відреагував на недопуск росіян до Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Тихонов: У нас ніякого представництва немає в IBU
Тихонов: У нас ніякого представництва немає в IBU

Росіянин Тихонов: Сьогодні нас ніде немає, і ми постійно скаржимося

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону росіянин Олександр Тихонов прокоментував новину про недопуск російських біатлоністів до Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 28 серпня, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) заявила, що правила не дозволяють нейтральним спортсменам брати участь в олімпійському відборі. Це означає, що росіяни не зможуть потрапити на Олімпіаду в нейтральному статусі.

«Зараз я можу сказати, що ми не діємо: жодних контактів не залишилося, самі собі брешемо і ведемо неправильну політику. Мені незрозуміла одна ситуація: чому світом правлять через океан? Ми ж переможці. Сьогодні нас ніде немає, і ми постійно скаржимося. Чекають, доки ми не закінчимо СВО, доки не жахнемо так, щоб Європа забула назавжди? Нагадати 1945 рік, не треба соромитися. Скільки можна знущатися: у політичному плані, в економічному, це ненормально. Ми ж говоримо, що Росія – найбагатша країна, ми маємо правити балом. Мабуть, керуємо погано, у нас ніякого представництва немає в IBU. Не шукайте причин, ніхто не винен, крім нас самих», – заявив Тихонова.

Нагадаємо, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» були опубліковані нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну.

До переліку було додано інформацію ще про вісьмох російських спортсменів та функціонерів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих росіян до списку стали матеріали «Главкому».

До оновленого переліку потрапили:

  • Російські борці Заур Угуєв, Абулрашид Садулаєв та Заурбек Сідаков, які у 2022 році підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну та взяли участь у пропагандистському мітингу у Москві, і, попри це, у 2023-2025 роках продовжили брати участь у міжнародних змаганнях у країнах Європи;
  • Ангеліна Мельникова – російська гімнастка, яка у квітні 2025 року перемогла на праймеріз від партії «Єдина Росія» для участі у виборах до воронезької міської думи, бере участь у заходах для сімей «учасників сво» і, при цьому, отримала від Міжнародної федерації гімнастики (FIG) статус нейтральної спортсменки, щоб повернутися до міжнародних змагань;
  • Павло Рожков – президент Паралімпійського комітету РФ, який систематично організовує пропагандистські турніри за участі російських окупантів і реалізовує проєкти, спрямовані на залучення російських військових, які отримали поранення, до паралімпійського руху.

Також до переліку були додані Інал Тасоєв, Дінара Кудаєва та Емін Сефершаєв.

