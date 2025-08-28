Головна Спорт Новини
Суд оштрафував біатлоніста, який під час полюванню випадково вистрілив у хрещеного

Суд оштрафував біатлоніста, який під час полюванню випадково вистрілив у хрещеного
Біатлоніст зробив постріл із дробовика, куля зачепила 50-річного хрещеного батька спортсмена

Суд визнав 21-річного Хейкінена винним у тяжкому нападі та порушенні правил полювання

Суд оштрафував чемпіона світу з біатлону серед юніорів у складі збірної Фінляндії 21-річного Артту Хейкінена за те, що він випадково вистрілив у хрещеного під час полювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Інцидент стався 20 вересня минулого року у фінському Хюрюнсалмі під час полювання на птахів. Біатлоніст зробив постріл із дробовика, куля зачепила 50-річного хрещеного батька спортсмена.

Після цього родич біатлоніста осліп на праве око.

Окружний суд Кайнуу визнав Хейкінена винним у тяжкому нападі та порушенні правил полювання. Сума штрафу склала € 420.

Ще майже € 7000 Хейкінен повинен виплатити своєму хрещеному як компенсацію.

Нагадаємо, триразова олімпійська чемпіонка з плавання шведка Сара Сьєстрем розповіла, що народила первістка у машині швидкої допомоги прямо біля входу до лікарні.

У вівторок, 26 серпня, 32-річна Сьєстрем стала мамою.

«Наш прекрасний син Адріан народився просто біля входу до лікарні, в машині швидкої допомоги. За п'ять годин до його народження ми пішли на огляд, бо я відчувала, що пологи вже близько. Але нас відправили додому. Через деякий час все швидко змінилося, перейми стали нестерпно болючими», – написала Сьєстрем.

Вона також зазначила, що відчувала нестерпний біль.

