Суд оштрафував біатлоніста, який під час полюванню випадково вистрілив у хрещеного

Суд визнав 21-річного Хейкінена винним у тяжкому нападі та порушенні правил полювання

Суд оштрафував чемпіона світу з біатлону серед юніорів у складі збірної Фінляндії 21-річного Артту Хейкінена за те, що він випадково вистрілив у хрещеного під час полювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Інцидент стався 20 вересня минулого року у фінському Хюрюнсалмі під час полювання на птахів. Біатлоніст зробив постріл із дробовика, куля зачепила 50-річного хрещеного батька спортсмена.

Після цього родич біатлоніста осліп на праве око.

Окружний суд Кайнуу визнав Хейкінена винним у тяжкому нападі та порушенні правил полювання. Сума штрафу склала € 420.

Ще майже € 7000 Хейкінен повинен виплатити своєму хрещеному як компенсацію.

