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    Представлено м’яч з українською символікою для фіналу Ліги чемпіонів (фото)

    Відбулася презентація офіційного м’яча для фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018, який пройде 26 травня в Києві
    У п’ятницю, 2 лютого, відбулася презентація офіційного м’яча для фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018, який пройде 26 травня в Києві. Традиційно виробником сфери виступила компанія Adidas. Варто відзначити, що найкращі клуби Європи гратимуть у фіналі на Олімпійському м’ячем з українською символікою. На зірках присутні жовто-сині
    • Сьогодні, 18:59
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    Відбулася презентація офіційного м’яча для фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018, який пройде 26 травня в Києві

    У п’ятницю, 2 лютого, відбулася презентація офіційного м’яча для фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018, який пройде 26 травня в Києві.

    Традиційно виробником сфери виступила компанія Adidas.

    Варто відзначити, що найкращі клуби Європи гратимуть у фіналі на Олімпійському м’ячем з українською символікою.

    На зірках присутні жовто-сині кольори, які ідеально гармонують на шкіряній сфері.

    Зовнішній шар зроблений із матеріалу, який забезпечує оптимальне зчеплення в момент удару.

    Ділянки поверхні у вигляді зірок, що утворюють логотип Ліги чемпіонів, скріплені термічно, що забезпечує як гладке покриття, так і блискучі ігрові якості.

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    Джерело: Fakty.ictv.ua

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