Представлено м’яч з українською символікою для фіналу Ліги чемпіонів (фото)
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Відбулася презентація офіційного м’яча для фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018, який пройде 26 травня в Києві
У п’ятницю, 2 лютого, відбулася презентація офіційного м’яча для фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018, який пройде 26 травня в Києві.
Традиційно виробником сфери виступила компанія Adidas.
Варто відзначити, що найкращі клуби Європи гратимуть у фіналі на Олімпійському м’ячем з українською символікою.
На зірках присутні жовто-сині кольори, які ідеально гармонують на шкіряній сфері.
Зовнішній шар зроблений із матеріалу, який забезпечує оптимальне зчеплення в момент удару.
Ділянки поверхні у вигляді зірок, що утворюють логотип Ліги чемпіонів, скріплені термічно, що забезпечує як гладке покриття, так і блискучі ігрові якості.
Джерело: Fakty.ictv.ua