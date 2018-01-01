Представлено м’яч з українською символікою для фіналу Ліги чемпіонів (фото)

Відбулася презентація офіційного м’яча для фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018, який пройде 26 травня в Києві

У п’ятницю, 2 лютого, відбулася презентація офіційного м’яча для фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018, який пройде 26 травня в Києві. Традиційно виробником сфери виступила компанія Adidas. Варто відзначити, що найкращі клуби Європи гратимуть у фіналі на Олімпійському м’ячем з українською символікою. На зірках присутні жовто-сині