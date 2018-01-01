Представники ПАОКа залишилися незадоволені грою захисника «Динамо» в матчі з АЕКом

Як відомо, грецький клуб планує підписати Євгена Хачеріді

Представники ПАОКа були присутні на грі 1/16 Ліги Європи АЕК - «Динамо». У січні повідомлялося, про те, що захисник київського клубу Євген Хачеріді знаходиться в сфері інтересів ПАОКа, але домовитися про перехід українця взимку не вдалося. Тепер грецький клуб хоче підписати Хачеріді влітку на правах вільного агента. Керівництво клубу



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Фото: Footboom

Як відомо, грецький клуб планує підписати Євгена Хачеріді

Представники ПАОКа були присутні на грі 1/16 Ліги Європи АЕК - «Динамо».

У січні повідомлялося, про те, що захисник київського клубу Євген Хачеріді знаходиться в сфері інтересів ПАОКа, але домовитися про перехід українця взимку не вдалося.

Тепер грецький клуб хоче підписати Хачеріді влітку на правах вільного агента.

Керівництво клубу скористалося можливістю подивитися на гру Євгена в офіційному матчі з серйозним суперником, який, до того ж, зараз є головним конкурентом ПАОКа в Кубку і чемпіонаті Греції.

Цікаво, що гра Хачеріді в матчі з АЕКом не особливо сподобалася представникам ПАОКа, але вони не поспішають робити висновки по одному матчу і будуть продовжувати стежити за Євгеном в поєдинках, що залишилися цього сезону.

З огляду на те, що Хачеріді просить досить високу для Греції зарплату, ПАОК хоче бути впевнений, що рівень гри українського захисника буде відповідати його фінансовим вимогам.

Нагадаємо, перший матч між командами завершився з рахунком 1:1.

Матч-відповідь відбудеться вже на цьому тижні в Києві.

Джерело: Footboom