Прем'єр-ліга Англії обговорює правила підписання іноземців після Брексіту
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Після виходу Королівства з ЄС, правила отримання дозволу можуть стати однаковими абсолютно для всіх
У Великобританії можуть зробити однакові умови отримання дозволу на роботу для всіх іноземних громадян (у тому числі країн ЄС) після завершення процесу Брексіту.
АПЛ (Англійська Прем'єр-ліга) прагне надалі запрошувати найкращих гравців світу.
У Великобританії можуть змінитись правила видачі дозволу на роботу для іноземних громадян.
Наразі документ можуть отримати всі громадяни Європейського Союзу, натомість для інших встановлений ряд правил.
Після виходу Королівства з ЄС, правила отримання дозволу можуть стати однаковими абсолютно для всіх.
Завершення Брексіту очікується в березні 2019 року.
Як повідомляє ВВС, в АПЛ прагнуть надалі підписувати найталановитіших гравців світу і провели позитивні дискусії, на яких обговорювались зміни в правилах.
Джерело: Футбол 24