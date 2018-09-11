Прем'єр-ліга Англії обговорює правила підписання іноземців після Брексіту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після виходу Королівства з ЄС, правила отримання дозволу можуть стати однаковими абсолютно для всіх

У Великобританії можуть зробити однакові умови отримання дозволу на роботу для всіх іноземних громадян (у тому числі країн ЄС) після завершення процесу Брексіту.

АПЛ (Англійська Прем'єр-ліга) прагне надалі запрошувати найкращих гравців світу.

У Великобританії можуть змінитись правила видачі дозволу на роботу для іноземних громадян.

Наразі документ можуть отримати всі громадяни Європейського Союзу, натомість для інших встановлений ряд правил.

Після виходу Королівства з ЄС, правила отримання дозволу можуть стати однаковими абсолютно для всіх.

Завершення Брексіту очікується в березні 2019 року.

Як повідомляє ВВС, в АПЛ прагнуть надалі підписувати найталановитіших гравців світу і провели позитивні дискусії, на яких обговорювались зміни в правилах.

Джерело: Футбол 24