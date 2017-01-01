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    Прем'єр-ліга. Анонс матчів 17-го туру, 25 листопада

    У суботу, 25 листопада, відбудеться 2 матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу
    «Маріуполь» - «Ворскла» Початок матчу: 14:00. Стадіон: Іллічівець. Травмовані: немає. Дискваліфіковані: немає. «Маріуполь» і «Ворскла» підходять до матчу практично без проблем у складі. У обох команд немає дискваліфікованих гравців, а пошкодження у гравців були тільки ситуативними. Так що і
    • 25 Листопада, 13:21
    • Розсилка

    У суботу, 25 листопада, відбудеться 2 матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу

    «Маріуполь» - «Ворскла»

    Початок матчу: 14:00. Стадіон: Іллічівець.

    Травмовані: немає.

    Дискваліфіковані: немає.

    «Маріуполь» і «Ворскла» підходять до матчу практично без проблем у складі. У обох команд немає дискваліфікованих гравців, а пошкодження у гравців були тільки ситуативними.

    Так що і Олександр Бабич, і Василь Сачко сьогодні можуть використовувати найсильніші склади.

    «Маріуполь» (орієнтовний склад): Худжамов - Кирюханцев, Білий, Яворський, Неплях - Танковський, Мишнєв - Кожанов, Тотовицький, Болбат – Фомін.

    «Ворскла» (орієнтовний склад): Шуст - Пердута, Даллку, Чижов, Матвієнко - Чеснаков, Скляр - Кобахідзе, Шарпар, Ребенок – Коломоєць.

    «Олімпік» - «Шахтар»

    Початок матчу: 17:00. Стадіон: ім. Валерія Лобановського.

    Травмовані: Брикнер - Кривцов, Малишев, Бутко.

    Дискваліфіковані: Богданов («Олімпік»).

    Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар сьогодні не може розраховувати не тільки на травмованого Івана Брикнера, але і на одного з лідерів команди і ключового гравця в центрі поля - Андрія Богданова. У хавбека дискваліфікація через перебір жовтих карток.

    За умовами оренди не вийде на поле і півзахисник «Олімпіка» Олександр Мигунов, контракт якого належить «Шахтарю», але його важко назвати гравцем основної обойми.

    «Шахтар» обійшовся без дискваліфікованих, але все ще не допоможуть команді Сергій Кривцов і Максим Малишев, а Богдан Бутко в останні дні тренувався за індивідуальною програмою і сьогодні також не зіграє.

    «Олімпік» (орієнтовний склад): Махарадзе - Лук'янчук, Кравченко, Шабанов, Очігава - Доронін, Цимбалюк - Шестаков, Сондей, Моха – Біленький.

    «Шахтар» (орієнтовний склад): П’ятов - Петряк, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

    Джерело: sportarena.com

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