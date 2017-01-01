Прем'єр-ліга. Анонс матчів 17-го туру, 25 листопада

У суботу, 25 листопада, відбудеться 2 матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу

«Маріуполь» - «Ворскла» Початок матчу: 14:00. Стадіон: Іллічівець. Травмовані: немає. Дискваліфіковані: немає. «Маріуполь» і «Ворскла» підходять до матчу практично без проблем у складі. У обох команд немає дискваліфікованих гравців, а пошкодження у гравців були тільки ситуативними. Так що і



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У суботу, 25 листопада, відбудеться 2 матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу

«Маріуполь» - «Ворскла»

Початок матчу: 14:00. Стадіон: Іллічівець.

Травмовані: немає.

Дискваліфіковані: немає.

«Маріуполь» і «Ворскла» підходять до матчу практично без проблем у складі. У обох команд немає дискваліфікованих гравців, а пошкодження у гравців були тільки ситуативними.

Так що і Олександр Бабич, і Василь Сачко сьогодні можуть використовувати найсильніші склади.

«Маріуполь» (орієнтовний склад): Худжамов - Кирюханцев, Білий, Яворський, Неплях - Танковський, Мишнєв - Кожанов, Тотовицький, Болбат – Фомін.

«Ворскла» (орієнтовний склад): Шуст - Пердута, Даллку, Чижов, Матвієнко - Чеснаков, Скляр - Кобахідзе, Шарпар, Ребенок – Коломоєць.

«Олімпік» - «Шахтар»

Початок матчу: 17:00. Стадіон: ім. Валерія Лобановського.

Травмовані: Брикнер - Кривцов, Малишев, Бутко.

Дискваліфіковані: Богданов («Олімпік»).

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар сьогодні не може розраховувати не тільки на травмованого Івана Брикнера, але і на одного з лідерів команди і ключового гравця в центрі поля - Андрія Богданова. У хавбека дискваліфікація через перебір жовтих карток.

За умовами оренди не вийде на поле і півзахисник «Олімпіка» Олександр Мигунов, контракт якого належить «Шахтарю», але його важко назвати гравцем основної обойми.

«Шахтар» обійшовся без дискваліфікованих, але все ще не допоможуть команді Сергій Кривцов і Максим Малишев, а Богдан Бутко в останні дні тренувався за індивідуальною програмою і сьогодні також не зіграє.

«Олімпік» (орієнтовний склад): Махарадзе - Лук'янчук, Кравченко, Шабанов, Очігава - Доронін, Цимбалюк - Шестаков, Сондей, Моха – Біленький.

«Шахтар» (орієнтовний склад): П’ятов - Петряк, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Джерело: sportarena.com