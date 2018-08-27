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    Прем’єр-ліга. «Арсенал» виграє перший матч у сезоні, здолавши «Карпати» (відео)

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    Фото ФК &laquo;Карпати&raquo; - Прем’єр-ліга. «Арсенал» виграє перший матч у сезоні, здолавши «Карпати» (відео)
    Фото ФК «Карпати»

    Кияни беруть три очки, але залишаються на останньому місці

    «Карпати» зазнали поразки у матчі шостого туру Прем’єр-ліги.

    Львів’яни вдома поступилися київському «Арсеналу» – 1:2.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Матч 6-го туру

    «Карпати» – «Арсенал-Київ» – 1:2 (0:2)

    Голи: 0:1 – Оріховський (27), 0:2 – Гринь (39), 1:2 – Ербес (55)

    «Карпати»: Кучинський, Мехремич, Ковтун, Мірошніченко, Лебеденко, Ербес (Мендес, 86), Мякушко (Гуцуляк, 74), Карраскаль, Голодюк (Варгас, 46), Швед, Ді Франко.

    «Арсенал»: Сітало, Піріс, Карась, Дубінчак, Майданевич, Євтоскі (Єблі, 71), Оріховський, Бушман, Нгеїтала (Осман, 90), Алєксєєв (Сагуткін, 86), Гринь.

    Попередження: Мірошніченко (24), Оріховський (29), Мехремич (39), Євтоскі (41), Дубінчак (51), Сітало (80), Сагуткін (89).

    Вилучення: Піріс (84).

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