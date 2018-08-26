Прем'єр-ліга. «Арсенал» знову спробує не програти «Карпатам». Прев'ю матчу



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Львів’янам треба остерігатися 100-ої домашньої поразки в УПЛ

«Карпати» – «Арсенал-Київ»

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький), провів 15 ігор в українській Прем’єр-лізі (УПЛ).

Історія зустрічей

Всього зіграно 34 матчі: +10=12-12 м’ячі 39-53. На полі «Карпат» – 18 матчів: +6=7-5 м’ячі 20-23.

В УПЛ зіграно 23 матчі: +10=12-11 м’ячі 39-51. На полі «Карпат» – 17 матчів: +6=7-4 м’ячі 20-21.

Останній матч на полі «Карпат» – 27.07.2013. Третій тур чемпіонату України-2013/14. «Карпати» – «Арсенал» – 0:2. Голи: 0:1 – М. Шацьких (54), 0:2 – Д. Адійя (60).

Безпрограшна серія «Арсеналу» у матчах з Карпатами триває в УПЛ шість ігор: чотири перемоги та дві нічиї.

Гольова серія «канонірів» у зустрічах з «левами» триває у чемпіонатах вісім ігор – 19 м'ячів.

Цікаві факти та можливі події

«Карпати» можуть зазнати 100-ої домашньої поразки в УПЛ.

«Арсенал-Київ» на полях суперників програє впродовж рекордних для клубу семи матчів.

Зберігається і клубна антирекордна виїзна серія «канонірів» без забитих голів, яка триває 660 хвилин.

Безвиграшна в УПЛ серія «Арсеналу-Київ» триває сім ігор: нічия та шість поразок.

15-й гол у чемпіонатах може забити Олег Голодюк з «Карпат», 10-й – Сергій Гринь з «Арсеналу-Київ».

«Карпати» за суддівства арбітра Віктора Копієвського в УПЛ ще не програвали: перемога та нічия.

Віктор Копієвський вперше в УПЛ виведе на поле «Арсенал-Київ».

Джерело: сайт УПЛ