  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем'єр-ліга. «Арсенал» знову спробує не програти «Карпатам». Прев'ю матчу

    • Розсилка
    Прем'єр-ліга. «Арсенал» знову спробує не програти «Карпатам». Прев'ю матчу

    Львів’янам треба остерігатися 100-ої домашньої поразки в УПЛ

    «Карпати» – «Арсенал-Київ»

    Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький), провів 15 ігор в українській Прем’єр-лізі (УПЛ).

    Історія зустрічей

    Всього зіграно 34 матчі: +10=12-12 м’ячі 39-53. На полі «Карпат» – 18 матчів: +6=7-5 м’ячі 20-23.

    В УПЛ зіграно 23 матчі: +10=12-11 м’ячі 39-51. На полі «Карпат» – 17 матчів: +6=7-4 м’ячі 20-21.

    Останній матч на полі «Карпат» – 27.07.2013. Третій тур чемпіонату України-2013/14. «Карпати» – «Арсенал» – 0:2. Голи: 0:1 – М. Шацьких (54), 0:2 – Д. Адійя (60).

    Безпрограшна серія «Арсеналу» у матчах з Карпатами триває в УПЛ шість ігор: чотири перемоги та дві нічиї.

    Гольова серія «канонірів» у зустрічах з «левами» триває у чемпіонатах вісім ігор – 19 м'ячів.

    Цікаві факти та можливі події

    «Карпати» можуть зазнати 100-ої домашньої поразки в УПЛ.

    «Арсенал-Київ» на полях суперників програє впродовж рекордних для клубу семи матчів.

    Зберігається і клубна антирекордна виїзна серія «канонірів» без забитих голів, яка триває 660 хвилин.

    Безвиграшна в УПЛ серія «Арсеналу-Київ» триває сім ігор: нічия та шість поразок.

    15-й гол у чемпіонатах може забити Олег Голодюк з «Карпат», 10-й – Сергій Гринь з «Арсеналу-Київ».

    «Карпати» за суддівства арбітра Віктора Копієвського в УПЛ ще не програвали: перемога та нічия.

    Віктор Копієвський вперше в УПЛ виведе на поле «Арсенал-Київ».

    Джерело: сайт УПЛ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга ФК Карпати ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ