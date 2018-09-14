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    Прем'єр-ліга. Чи вдасться «Десні» здобути першу домашню перемогу? Прев'ю матчу з «Арсеналом»

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    Прем'єр-ліга. Чи вдасться «Десні» здобути першу домашню перемогу? Прев'ю матчу з «Арсеналом»

    Чернігівська команда вдома зіграє з аутсайдером

    «Десна» – «Арсенал-Київ»

    Арбітр: Костянтин Труханов (Харків) провів 72 матчі у Прем’єр-лізі.

    Історія зустрічей:

    Усього зіграно 5 матчів: +3=1-1 м’ячі 11-6. На полі «Десни» – 3 матчі: +2=1-0 м’ячі 9-4. В УПЛ раніше не зустрічалися.

    Останній матч на полі «Десни»: 07.04.2018. 26-й тур чемпіонату України-2016/17 у Першій лізі. «Десна» – «Арсенал-Київ» – 3:3
    Голи: 1:0 – Д. Фаворов (35), 2:0 – Є. Картушов (36), 2:1 – О. Єрмаченко (55), 2:2 – І. Трубочкін (82), 2:3 – М. Фещук (86), 3:3 – С. Семенюк (89, а/гол).

    У Першій лізі «каноніри» забивали голи «Десні» у всіх чотирьох матчах.

    Найкращий голеадор попередніх матчів – Денис Фаворов з «Десни» (три м’ячі).

    Цікаві факти та можливі події:

    Клубна рекордна серія «Арсеналу-Київ» із пропуском голів з 3 серпня 2013 року триває в УПЛ вже 17 ігор – 38 м'ячів.

    «Десна» в УПЛ ще не знала радості домашньої перемоги: нічия та три поразки.

    Безнічийний гостьовий «серіал» «канонірів» триває у чемпіонатах 10 ігор: дві перемоги та вісім поразок.

    Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-го голу своїх підопічних і 10-ої домашньої перемоги.

    Олександр Ковпак, який свого часу в УПЛ виступав і за «Арсенал», може забити 75-й гол у чемпіонатах, в т.ч. перший у складі «Десни».

    «Арсенал-Київ» за арбітра Костянтина Труханова провів два гостьових матчі в УПЛ і в обох зазнав поразок.

    «Десна» за Труханова проведе дебютну гру у чемпіонатах.

    За матеріалами УПЛ

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