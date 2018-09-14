Прем'єр-ліга. Чи вдасться «Десні» здобути першу домашню перемогу? Прев'ю матчу з «Арсеналом»



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«Десна» – «Арсенал-Київ»

Арбітр: Костянтин Труханов (Харків) провів 72 матчі у Прем’єр-лізі.

Історія зустрічей:

Усього зіграно 5 матчів: +3=1-1 м’ячі 11-6. На полі «Десни» – 3 матчі: +2=1-0 м’ячі 9-4. В УПЛ раніше не зустрічалися.

Останній матч на полі «Десни»: 07.04.2018. 26-й тур чемпіонату України-2016/17 у Першій лізі. «Десна» – «Арсенал-Київ» – 3:3

Голи: 1:0 – Д. Фаворов (35), 2:0 – Є. Картушов (36), 2:1 – О. Єрмаченко (55), 2:2 – І. Трубочкін (82), 2:3 – М. Фещук (86), 3:3 – С. Семенюк (89, а/гол).

У Першій лізі «каноніри» забивали голи «Десні» у всіх чотирьох матчах.

Найкращий голеадор попередніх матчів – Денис Фаворов з «Десни» (три м’ячі).

Цікаві факти та можливі події:

Клубна рекордна серія «Арсеналу-Київ» із пропуском голів з 3 серпня 2013 року триває в УПЛ вже 17 ігор – 38 м'ячів.

«Десна» в УПЛ ще не знала радості домашньої перемоги: нічия та три поразки.

Безнічийний гостьовий «серіал» «канонірів» триває у чемпіонатах 10 ігор: дві перемоги та вісім поразок.

Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-го голу своїх підопічних і 10-ої домашньої перемоги.

Олександр Ковпак, який свого часу в УПЛ виступав і за «Арсенал», може забити 75-й гол у чемпіонатах, в т.ч. перший у складі «Десни».

«Арсенал-Київ» за арбітра Костянтина Труханова провів два гостьових матчі в УПЛ і в обох зазнав поразок.

«Десна» за Труханова проведе дебютну гру у чемпіонатах.

За матеріалами УПЛ