Прем’єр-ліга. «Чорноморець» та «Зоря» з трьома видаленнями у матчі розійшлися нічиєю

У «Зорі» було більше шансів вирвати перемогу

Арбітр Віталій Романов став головним героєм стартової зустрічі 18-го туру чемпіонату України між «Чорноморцем» і «Зорею», показавши три червоні картки, а сам матч завершився внічию 1:1. Центральний захисник Олександр Сваток відкрив рахунок в матчі, забивши красивим ударом п'ятою після прострілу з правого флангу Артема



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У «Зорі» було більше шансів вирвати перемогу

Арбітр Віталій Романов став головним героєм стартової зустрічі 18-го туру чемпіонату України між «Чорноморцем» і «Зорею», показавши три червоні картки, а сам матч завершився внічию 1:1.

Центральний захисник Олександр Сваток відкрив рахунок в матчі, забивши красивим ударом п'ятою після прострілу з правого флангу Артема Громова.

«Чорноморець» відповів через п'ять хвилин по тому, коли Олексій Хобленко на той момент всього другим ударом команди в матчі зрівняв рахунок. Він відзначився головою після подачі з флангу Микити Татаркова.

Головними подіями в матчі все ж стали видалення. Вже до 20-й хвилині зустрічі Денис Васін заробив два попередження і був видалений з поля.

Незабаром арбітр Романов зрівняв склади, показавши другу жовту картку Руслану Бабенку. Однак уже в другому таймі Алассан Ндіає покинув поле також за друге попередження.

У «Зорі» було більше шансів вирвати перемогу. І при рахунку 0:0, і при 1:1 гості створили набагато більше гольових шансів, однак Опанасенко, Громов, Андрієвський, Юрі, Кабаєв і інші гравці не зуміли пробити Олександра Гутора.

Команда Юрія Вернидуба хоч і не перемогла, але продовжила серію з десяти матчів без поразок.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

18-ий тур

«Чорноморець» - «Зоря» - 1:1

Голи: Хобленко(71) – Сваток(66)

«Чорноморець»: Гутор, Люлька, Мартиненко, Жуніч, Політило, Ндіає, Бамба, Ковалець, Татарков, Васін, Хобленко

«Зоря»: Лунін, Опанасенко, Сваток, Харатін, Сухоцький, Бабенко, Гордієнко, Караваєв, Андрієвський, Луньов, Громов.

Джерело: sportarena.com