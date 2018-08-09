Прем'єр-ліга. Матч між «Шахтарем» і «Ворсклою» обслужить Балакін. Призначення арбітрів на 4-й тур
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А от «Карпати» та «Зорю» розсудить Кривоносов
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
10 серпня
«Олімпік» (Донецьк) – «Львів». Київ. «Динамо» ім. В.В. Лобановського. 19.00.
Арбітр – Абдула А.Б. (Харків), асистенти арбітра – Приступа С.А. (Київ), Петраков Є.О. (Київ), четвертий арбітр – Шурман Д.Л. (Київська обл.).
Делегат ФФУ – Кузнецов М.С. (Хмельницька ОФФ), спостерігач арбітражу – Коваленко Г.Б. (Київ).
11 серпня
«Шахтар» (Донецьк) – «Ворскла» (Полтава). Харків. ОСК «Металіст». 19.30.
Арбітр – Балакін М.О. (Київська обл.), асистенти арбітра – Альохін І.М. (Хмельницький), Жуков О.В. (Харків), четвертий арбітр – Копієвський В.В. (Кропивницький).
Делегат ФФУ – Кучер О.М. (Рівненська ОФФ), спостерігач арбітражу – Деревінський О.М. (Київ).
12 серпня
«Олександрія» – «Арсенал-Київ» (Київ). Олександрія. КСК «Ніка». 17.00.
Арбітр – Кривушкін Д.В. (Харків), асистенти арбітра – Оганєсян Д.К. (Луганськ), Шланчак В.М. (Черкаська обл.), четвертий арбітр – Іванов Ю.В. (Донецька обл.).
Делегат ФФУ – Маслов В.Б. (Дніпропетровська ОФФ), спостерігач арбітражу – Зубарев О.Г. (Слов'янськ).
«Карпати» (Львів) – «Зоря» (Луганськ). Львів. Стадіон «Україна».17.00.
Арбітр – Кривоносов М.О. (Київ), асистенти арбітра – Холодинський О.В. (Харківська обл.), Маланчук М.Б. (Чернівецька обл.), четвертий арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя).
Делегат ФФУ – Наскалов В.Б. (ФФ Закарпаття), спостерігач арбітражу – Курганов В.В. (Олександрія).
«Чорноморець» (Одеса) – «Десна» (Чернігів). Одеса. Стадіон «Чорноморець». 19.30.
Арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ), асистенти арбітра – Найко О.О. (Чернівці), Нижник В.О. (Вінниця), четвертий арбітр – Новохатній В.В. (Київ).
Делегат ФФУ – Калита М.Г. (Миколаївська ОФФ), спостерігач арбітражу – Шмигельський О.В. (Львів).